Pune Vande Bharat Accident : सिद्धेश्वर, उद्यानसह दक्षिण भारताकडे जाणाऱ्या गाड्यांना मोठा फटका! वंदे भारत दुर्घटनेनंतर रेल्वे विस्कळीत, 7 तास उशिरा गाड्या

Pune Vande Bharat Accident : मुंबई-सोलापूर वंदे भारत एक्सप्रेसला सोमवारी (ता. २७) सायंकाळी पुणे रेल्वे स्थानकाजवळ किरकोळ अपघात झाल्याने रेल्वे वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला (Solapur train delays after Pune railway accident) आहे. पुणे स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक ३ वर येत असताना वंदे भारत एक्सप्रेसचा एक डबा रुळावरून घसरला. सुदैवाने या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही; मात्र रेल्वेचे वेळापत्रक पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे..या अपघातामुळे सोलापूरकडे जाणाऱ्या तसेच दक्षिण भारतातून येणाऱ्या अनेक गाड्यांच्या वाहतुकीला फटका बसला. सोमवारी झालेल्या दुर्घटनेनंतर मंगळवारीही रेल्वे सेवा सुरळीत होऊ शकली नाही. सिद्धेश्वर एक्सप्रेससह अनेक गाड्या तब्बल सहा ते सात तास उशिराने सोलापूरला पोहोचल्या. उद्यान एक्सप्रेसलाही सुमारे पाच तासांचा विलंब झाला..चेन्नई, कोईमतूर, नागरकोईल आणि तिरुपती मार्गावरील अनेक गाड्यांनाही सात ते आठ तास उशीर झाला. काही गाड्या मार्गात विविध स्थानकांवर थांबवण्यात आल्या, तर काही गाड्या रद्द करण्यात आल्या असल्याची माहिती रेल्वे प्रशासनाने दिली..दरम्यान, २८ एप्रिल रोजीची सोलापूर-मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस रद्द करण्यात आली आहे. तसेच मुंबई-चेन्नई आणि मुंबई-बंगळूरु उद्यान एक्सप्रेससारख्या प्रमुख गाड्या कर्जत, भिवपुरी, नेरळ, वांगणी आणि अंबरनाथ स्थानकांवर थांबवण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली..दरम्यान, अपघातानंतर पुणे स्टेशनवरील प्लॅटफॉर्म क्रमांक ३ वर येणाऱ्या गाड्यांचे मार्ग बदलण्यात आले आहेत. वंदे भारत एक्सप्रेसचा रुळावरून घसरलेला डबा पूर्ववत करण्याचे काम मंगळवारी सकाळपर्यंत सुरू होते. रेल्वे प्रशासनाकडून युद्धपातळीवर दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले असून वाहतूक पूर्ववत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.