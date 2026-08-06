Pune RTO: पुण्यात वाहनांवर आता एमएच-12 ‘1A’; देशात प्रथमच एक अंक आणि एक इंग्रजी अक्षर मालिकेचा प्रस्ताव

-प्रसाद कानडे पुणे: देशात प्रथमच वाहनांच्या नंबरप्लेटवरील अक्षरांच्या सिरीजमध्ये ‘क्रमांक’देखील झळकणार आहे. पुण्याची ओळख असलेल्या एमएच १२ मधील अक्षरांची शेवटची सिरीज सुरू झाली आहे. ‘एमएच १२ ची ‘झेड झेड’ ही सिरीज सुरू झाली असून, ती १० ते १५ दिवसांत संपणार आहे..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.दरम्यान, पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने तीन अक्षरी सिरीज सुरू करणे शक्य नसल्याने एक क्रमांक व एक अक्षर असलेली सिरीज सुरू करण्याचा प्रस्ताव रस्ते व महामार्ग मंत्रालयाला दिला आहे. त्यात एमएच १२ च्या पुढे 1A ही मालिका सुरू करण्याबाबत विचारणा झाली आहे. याला मान्यता मिळताच देशात पहिल्यांदाच पुण्यातील वाहनांना क्रमांकाच्या सिरीजमध्ये अंक व अक्षरांचा वापराचा पहिला मान मिळणार आहे..पुणे ‘आरटीओ’कडे वाहनांची मालिका संपल्यावर ‘एमएच ६१’ हा नवा क्रमांक पुणे आरटीओला दिला जाण्याबाबत चर्चा सुरू झाली होती. मात्र, यामुळे पुण्याची ओळख असलेली ‘एमएच १२’ हा क्रमांक संपुष्टात आला असता. या पार्श्वभूमीवर पुण्याचे खासदार व केंद्रीय हवाई वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन ‘एम एच १२’ हा क्रमांक कायम ठेवण्याची मागणी केली. या मागणीला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी होकार दर्शविला असल्याचे मोहोळ यांनी सांगितले. मात्र, त्यापुढे कोणती सिरीज असणार याचा अद्याप निर्णय झालेला नाही. मात्र पुणे आरटीओने दिलेला प्रस्ताव मान्य होणार असल्याचे निश्चित आहे. त्यामुळे एम एच १२ ही ओळख कायम राहील. मात्र, त्यापुढे एक अंक व एक अक्षर मात्र सोबतीला असणार आहेत..‘ZZ’ मालिका संपल्यानंतर तीन अक्षरी (उदा. AAA) मालिका सुरू करण्यास नेमकी काय अडचण आहे, याचे मुख्य कारण म्हणजे वाहतूक पोलिसांची सीसीटीव्ही आणि ई-चलन प्रणाली. सध्याच्या नंबरप्लेटवर राज्य कोड, शहर कोड, मालिका आणि नंबर असे मिळून एकूण १०‘डिजिट’ (अक्षरे आणि अंक) असतात (उदा. MH 12 ZZ 9999 = १०). जर आरटीओने तीन अक्षरी मालिका सुरू केली असती, तर हा क्रमांक ११ डिजिटचा झाला असता (उदा. MH 12 AAA 9999 = ११). शहरात चौकाचौकांत बसवण्यात आलेले अद्ययावत ‘एएनपीआर’ कॅमेरे आणि सीसीटीव्ही प्रणाली केवळ १० डिजिटचेच नंबर वाचण्यासाठी डिझाईन केलेली आहे. ११ ''डिजिट''ची नंबरप्लेट केल्यास या कॅमेऱ्यांमध्ये नंबर व्यवस्थित कैद होत नाही..काय आहे नेमकी अडचण?पुण्यातील दुचाकींच्या अफाट संख्येमुळे ‘MH 12’ अंतर्गत येणाऱ्या दोन अक्षरांच्या सर्व मालिका आता संपुष्टात आल्या आहेत. मोटार वाहन कायद्यातील सध्याच्या तरतुदींनुसार, वाहनांच्या नोंदणीसाठी दोन अक्षरांच्या पुढे तीन अक्षरी (उदा. AAA) मालिका सुरू करण्याची कोणतीही पद्धत अस्तित्वात नाही. त्यामुळे ‘ZZ’ मालिका संपल्यानंतर नवीन दुचाकींना कोणता क्रमांक द्यायचा, असा मोठा प्रश्न पुणे आरटीओ प्रशासनासमोर उभा राहिला होता. त्यावर मात करीत पुणे आरटीओने १ अंक व १ अक्षर हा पर्याय शोधला आहे..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.‘‘एमएच १२ च्या पुढे १A चा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. येत्या काही दिवसांत यावर निर्णय होईल. सध्याची मालिका संपण्यापूर्वीच यावर उत्तर अपेक्षित आहे.- अर्चना गायकवाड, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.