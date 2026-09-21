Pune Weather: पुणेकरांसाठी दिलासादायक बातमी! उकाड्यानंतर पुन्हा पावसाची शक्यता; पुढील दोन ते तीन दिवसांचा अंदाज

पुणे: गेल्या काही दिवसांपासून पावसाने विश्रांती घेतली आहे. परिणामी कमाल तापमानात देखील वाढ झाली असून, पुणेकर उकाड्याने हैराण झाले आहेत. मात्र पुढील दोन ते तीन दिवसांत हलक्या ते अति हलक्या पावसाची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे. त्यामुळे पुणेकरांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे. .Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.शहर आणि परिसरात रविवारी सकाळी आकाश अंशतः ढगाळ होते; मात्र दुपारच्या वेळी कडक ऊन पडले. त्यानंतर सायंकाळच्या सुमारास पुन्हा आकाश अंशतः ढगाळ झाले होते. शहरात कमाल तापमान ३१ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २३ अंश सेल्सिअस इतके नोंदले गेले. .पुढील दोन दिवसांतही कमाल तापमानात किंचित घट होण्याची शक्यता असून, हलक्या स्वरूपाच्या पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. पुणे आणि परिसरात सोमवारी (ता. २१) सकाळच्या सुमारास आकाश प्रामुख्याने निरभ्र राहील..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...मात्र, दुपारी किंवा सायंकाळी आकाश अंशतः ढगाळ होऊन शहर व परिसरात हलका ते अतिहलका पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. कमाल तापमान ३१ अंश, तर किमान २३ अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहील, असा अंदाज हवामानशास्त्र विभागाने वर्तवला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.