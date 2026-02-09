Pune : झेडपीत ४६, पंचायत समितीत ७२ जागी राष्ट्रवादीची आघाडी; भाजप दुसऱ्या क्रमांकावर

अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर झालेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठं यश मिळताना दिसत आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीत दोन्ही ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेसनं बहुमताचा आकडा ओलांडला आहे. या निवडणुकीत दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र लढले होते. आज निवडणुकीची मतमोजणी सुरू असून राष्ट्रवादी काँग्रेसने मठी आघाडी मिळवल्याचं समोर आलंय. तर भाजपचे उमेदवार आघाडीबाबत दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत..राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 46 उमेदवार जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत आघाडीवर आहेत तर 24 जागांवर भाजप उमेदवारांनी आघाडी घेतली आहे. पंचायत समितीच्या १४६ जागांसाठी मतदान झालं होतं. यात राष्ट्रवादी काँग्रेस ७२ जागांवर तर भाजप ४८ जागी आघाडीवर आहे..Pune ZP, Panchayat Samiti Result : पुणे जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादीने बहुमताचा आकडा ओलांडला, पुण्यात कुठे कसा निकाल?.शिरूर ग्रामीण - न्हावरे गटमालती पाचर्णे - (भाजप) विजयीशिरूर ग्रामीण गणस्वाती घावटे (राष्ट्रवादी ) विजयीन्हावरे गणदीपक कोकडे (राष्ट्रवादी ) विजयी.शिरूर हवेलीचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे माजी आमदार अशोक पवार यांच्या पत्नी सुजाता पवार यासुद्धा मैदानात उतरल्या होत्या. सुजाता पवार या विजयी झाल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.