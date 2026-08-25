Rahul Gandhi Pune Visit : आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी राहुल गांधी मैदानात; मुख्यमंत्र्यांना पत्रानंतर आता पुण्यातील उपोषणस्थळी देणार भेट

पुण्यातील शासकीय आदिवासी मुला-मुलींच्या वसतिगृहांमध्ये राहणारे विद्यार्थी गेल्या १३ दिवसांपासून आपल्या विविध मागण्यांसाठी उषोषण करत आहे. याची दखल घेत लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते कॉंग्रेस खासदार राहुल गांधींनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांना विद्यार्थ्यांच्या मागण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे.आता राहुल गांधी मांजरी येथील उपोषणस्थळी विद्यार्थ्यांच्यी भेट घेण्यासाठी येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. आज संध्याकाळपर्यंत राहुल गांधीचा दौरा फिक्स होण्याची शक्यता आहे, याबाबत काँग्रेसचे आदिवासी विभागाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भुरिया यांनी माहिती दिली आहे..पुण्यात २२ ऑगस्ट रोजी झालेल्या 'छात्रो की गूंज' या कार्यक्रमात आदिवासी विद्यार्थिनीने राहुल गांधी यांच्यासमोर समस्यांचा पाढाच वाचला होता. यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस २४ ऑगस्ट रोजी पत्र लिहून आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांकडे तातडीने लक्ष वेधले. पुण्यातील शासकीय आदिवासी मुला-मुलींच्या वसतिगृहांमध्ये राहणारे विद्यार्थी गेल्या दहा दिवसांपासून आपल्या मागण्यांसाठी उपोषण करत असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले..Japtalai Ashram School: दहशतीत विद्यार्थ्यांनी सोडली आश्रमशाळा ; जपतलाई आश्रमशाळेच्या घटनेने पालकांमध्ये चिंता, शिक्षण व्यवस्थेच्या असुविधेने संताप.राहुल गांधी यांनी विनंती केली की, मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींशी प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांच्या समस्या जाणून घ्याव्यात आणि त्यावर तातडीने तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. आदिवासी विद्यार्थी ग्रामीण व दुर्गम भागातून शहरांमध्ये शिक्षणासाठी येतात आणि शासकीय वसतिगृहांवर अवलंबून असतात. वसतिगृहांमध्ये प्रवेशासाठी ३० वर्षांची वयोमर्यादा लागू केल्याने शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या किंवा विविध परीक्षांची तयारी करणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांना अडचणी येत आहेत..वसतिगृहांमधील अन्न, स्वच्छता आणि वैद्यकीय सुविधांबाबतही विद्यार्थ्यांनी प्रश्न उपस्थित केल्याचे पत्रात म्हटले आहे. काही ठिकाणी सर्पदंशासह इतर घटनांमध्ये विद्यार्थ्यांना दुखापत झाल्याचे तसेच मृत्यू झाल्याचेही राहुल गांधी यांनी नमूद केले. या पत्रातून आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण आणि राहणीमानाच्या मुद्द्यांना प्राधान्य देण्याची मागणी करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.