NEET Paper Leak Probe: नीट पेपरफुटी प्रकरणात लातूरच्या बालरोग तज्ज्ञ डॉक्टरची सीबीआयकडून कसून चौकशी; मनीषा मांढरेच्या घराची झडती

पुणे : देशभर गाजत असलेल्या 'नीट' पेपरफुटी प्रकरणात केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआय) लातूरमधील एका बालरोग तज्ज्ञ डॉक्टरची कसून चौकशी करण्यात आली. तसेच, पुण्यातील एका नामांकित महाविद्यालयातील प्राध्यापिका मनीषा मांढरे हिच्या घरासह महाविद्यालयातील लॉकरची झडती घेण्यात आली. दरम्यान, या प्रकरणात दररोज १० ते १५ विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांची चौकशी केली जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. .नीट पेपरफुटी प्रकरणात लातूरमधील 'आरसीसी क्लासेस'चा संचालक शिवराज मोटेगावकर सध्या सीबीआय कोठडीत आहे. या चौकशीनंतर सीबीआयने मोटेगावकर याच्या कार्यालय आणि निवासस्थानी छापे टाकले होते. आर्थिक व्यवहार, परीक्षा प्रक्रियेतील संशयास्पद हालचाली, प्रश्नपत्रिका गळतीचे धागेदोरे आणि एजंटसह इतर व्यक्तींमधील संपर्क यांची कसून पडताळणी केली जात आहे. पेपर कोणाच्या माध्यमातून किती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचले याचा तपास सीबीआय करत आहे. त्यामुळे आता प्रश्नपत्रिका तयार करणाऱ्यांपासून संबंधित विद्यार्थी सीबीआयच्या रडारवर आहेत..लातूरमधील एका बालरोग तज्ज्ञ डॉक्टरची बुधवारी चौकशी करण्यात आली होती. या डॉक्टरला ताब्यात घेत पुण्यातील सीबीआय कार्यालयात कसून चौकशी करण्यात आली. या प्रकरणात यापूर्वी परीक्षा प्रक्रियेशी थेट संबंध असलेल्या प्रा. पी. व्ही. कुलकर्णी, पुण्यातील एका नामांकित महाविद्यालयातील जीवशास्त्राच्या प्राध्यापिका मनीषा मांढरे, बिबवेवाडीतील ब्यूटी पार्लर चालक मनीषा वाघमारे आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राहुरी येथील धनंजय लोखंडे यांनाही अटक करण्यात आली आहे.