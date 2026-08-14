पुणे

Raj Thackeray : पुण्यातील खड्डे, वाहतूक कोंडीवरून राज ठाकरे संतापले; म्हणाले- ज्यांना सत्ता दिली त्यांनाच जाब विचारा

Pune Politics : तरुणांचे विचार समजून घेऊन त्यांच्याशी सातत्याने संपर्क ठेवण्याचे निर्देश त्यांनी मनसे कार्यकर्त्यांना दिले. पुण्यातील खड्डे आणि वाहतूक कोंडीवरून त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य केले.
Raj Thackeray

Raj Thackeray

esakal

Yashwant Kshirsagar
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महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे सध्या पक्ष बांधणीवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. त्यामुळे ते विविध जिल्ह्यांच्या दौऱ्यावर आहेत. मागच्या आठवड्यात त्यांनी नाशिक दौरा केला तर आज ते पुण्यात आहेत.दौऱ्यादरम्यान राज ठाकरेंनी विधानसभा विभाग प्रमुखांशी संवाद साधला.

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