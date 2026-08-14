Raj Thackeray : पुण्यातील खड्डे, वाहतूक कोंडीवरून राज ठाकरे संतापले; म्हणाले- ज्यांना सत्ता दिली त्यांनाच जाब विचारा

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे सध्या पक्ष बांधणीवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. त्यामुळे ते विविध जिल्ह्यांच्या दौऱ्यावर आहेत. मागच्या आठवड्यात त्यांनी नाशिक दौरा केला तर आज ते पुण्यात आहेत.दौऱ्यादरम्यान राज ठाकरेंनी विधानसभा विभाग प्रमुखांशी संवाद साधला. .या वेळी त्यांनी विविध सूचना दिल्या. त्यांनी जनरेशन z वर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले. “मनसेचे राजकारण यापुढे Gen Z ला सोबत घेऊन सुरू होणार. Gen Z सोबत समरस व्हा आणि त्यांचे विचार समजून घ्या. तरुणांना काय वाटते ते बघा, तुम्हाला काय वाटते ते बघू नका,” असे ठाकरेंनी स्पष्ट केले. पदाधिकाऱ्यांना त्यांनी तरुण पिढीशी सतत संपर्क ठेवण्याचे निर्देश दिले..Raj Thackeray: राज ठाकरेंचा एकेरी उल्लेख सदावर्तेंना भोवला; “जरा जपून फिरा” म्हणत राजू पाटलांचा इशारा, रवींद्र चव्हाणांनाही टोला...पुण्यातील रस्त्यांवरील खड्डे आणि वाहतूक कोंडीबाबतही ठाकरेंनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. “पुण्यात खड्डे खूप आहेत, वाहतूक कोंडी होत आहे. ज्यांना मत दिली त्यांना विचारायला हवे. मी तेच सांगतोय, ज्यांना सत्ता दिली त्यांनाच विचारायच,” असे त्यांनी सांगितले. नागरिकांच्या या मूलभूत समस्यांकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.मुंबई, पुणे आणि नाशिक ही शहरे मनसेच्या मुख्य जनाधाराची केंद्रस्थाने आहेत. काही वर्षांपूर्वी या शहरांमध्ये मनसेला चांगले यश मिळाले होते. आता राज ठाकरे या शहरांमध्ये पक्ष संघटना बळकट करण्यावर भर देत आहेत..FAQs१. राज ठाकरे सध्या कोणत्या कारणासाठी दौरे करत आहेत?राज ठाकरे पक्ष संघटना मजबूत करण्यासाठी विविध जिल्ह्यांचे दौरे करत आहेत. २. राज ठाकरे यांनी पुण्यात कोणाशी संवाद साधला?त्यांनी पुण्यातील विधानसभा विभाग प्रमुखांशी संवाद साधला. ३. राज ठाकरे यांनी Gen Z बाबत काय भूमिका मांडली?मनसेचे पुढील राजकारण Gen Z ला सोबत घेऊन सुरू होईल, असे त्यांनी सांगितले. ४. मनसे पदाधिकाऱ्यांना तरुणांबाबत कोणते निर्देश देण्यात आले?तरुणांशी सतत संपर्क ठेवून त्यांचे विचार आणि अपेक्षा समजून घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. ५. राज ठाकरे यांनी पुण्यातील कोणत्या समस्यांवर भाष्य केले?त्यांनी पुण्यातील रस्त्यांवरील खड्डे आणि वाहतूक कोंडीवर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ६. पुण्यातील समस्यांबाबत राज ठाकरे यांनी नागरिकांना काय सांगितले?ज्यांना सत्ता दिली आहे, त्यांनाच मूलभूत समस्यांबाबत जाब विचारला पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.