Rajgad Leopard : राजगडमध्ये बिबट्याच्या हल्ल्यांमुळे शेतकरी भयभीत; शेतकामासाठी मजूर मिळेनात!

वेल्हे : राजगड तालुक्यामध्ये दहा दिवसांमध्ये बिबट्यांच्या हल्ल्यांत आठपेक्षा अधिक पशुधनांचा मृत्यू झाला असतानाच तालुक्याच्या दुर्गम भागासह पूर्व पट्ट्यात बिबट्यांकडून हल्ल्यांमध्ये वाढ झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. बिबट्याच्या भीतीने भात काढणीला शेतमजूर मिळत नसल्याची खंत परिसरातील शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. राजगड तालुक्याच्या पश्चिम पट्ट्यात असणाऱ्या अठरा गाव मावळ परिसरात गुरुवारी (ता. १३) वरोती गावामधील प्रकाश जाधव यांच्या तीन शेळ्या बिबट्याने ठार केल्या असल्याची माहिती रमेश शिंदे यांनी दिली. या ठिकाणी वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडून पाहणी करून पंचनामा केला आहे. .Kolhapur Leopard: फक्त पंधरा सेकंदात बिबट्याची झेप! वनात सोडताच अचूक अंदाज घेत जंगलात गायब व्हिडिओ व्हायरल.अंबवणे येथील तळेकर वस्तीवर शनिवारी (ता. १५) सुनील दामगुडे यांच्या कुत्र्यावर बिबट्याने हल्ला करून ठार केले. बिबट्यांच्या हल्ल्यांमुळे शेतकरी, नागरिक आणि पशुपालक यांचा दैनंदिन जीवनावर गंभीर परिणाम होत आहे. शेतमजूर न मिळाल्यामुळे शेतकाम थांबले आहे आणि आर्थिक हानी वाढत आहे. या परिस्थितीत, वनविभाग आणि स्थानिक प्रशासनाने त्वरित उपाययोजना करून बिबट्यांच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवावे, तसेच शेतकऱ्यांना सुरक्षित भात काढणीसाठी मार्गदर्शन व संरक्षण उपलब्ध करून द्यावे, अशी सर्वसमावेशक मागणी नागरिक करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.