पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात शूट केलेल्या कथीत अश्लिल रॅप साँगप्रकरणी शुभम जाधव या रॅपरवर चतुश्रृंगी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. पण आपलं गाणं अश्लिल नाही, उलट सकारात्मक विचार मांडणार आहे, असा दावा शुभमनं केला आहे. या गाण्यातून समाजाचं प्रतिबिंब दिसतं त्यामुळं समाजानं चिडायचं कारण नाही, असंही त्यांनं म्हटलं आहे. (no need to get angry because of filth of society Rapper Shubman gives an explanation on controversy)

रॅपर शुभम जाधव ऊर्फ रॉकसन यानं एबीपी माझाशी बोलताना सांगितलं की, "शिव्या देणं जर गुन्हा असेल तर भारतात गुन्हेगारांना गजाआड करायला पोलीस चौक्या कमी पडतील. आम्ही कलाकार आहोत, समाजाचा आरसा आहोत. आपलं प्रतिबिंब एवढं घाण आहे म्हणून समाजानं एवढं चिडायची गरज नाही. शिवी देणं हा गुन्हा होऊ शकत नाही. नामदेव ढसाळ, मन्टो, ग्रेस यांच्या कवितांमध्ये शिव्या आहेत"

गाण्यात सकारात्मक विचार मांडला

यापूर्वी मी केलेली गाणी 'माझा बाप पांडुरंग', 'लाल दिव्याची गाडी' या स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या मुलांवरील गाणं आहे. मुद्दा असा आहे, माझं हे 'सल्तनत' नावाचं जे गाणं आहे हे वर्ल्डवाईड व्हायरलं झालं आहे. ते त्यातील व्हिज्युअल्स आणि मुझिकमुळं. या व्हिडिओत मी एक चांगला सकारात्मक विचारही मांडला आहे, तो महाराष्ट्राला दिसला नाही त्यातल्या फक्त शिव्याच दिसल्या का? असा सवालही त्यानं विचारला आहे.

शुटिंगसाठी रितसर परवानगी घेतली होती

तो असंही म्हणाला की, "मी महाराष्ट्राला पहिल्यांदा हे सांगू इच्छितो की, विद्यापीठाची परवानगी न घेता गाण शूट केलं हा आरोपच खोटा आहे. मी यासाठी रितसर परवानगी घेतली होती, फक्त ती लेखी न मिळता तोंडी मिळाली होती. फोनवरुन मला रजिस्ट्रार प्रफुल्ल पवार सरांनी ही परवानगी दिली होती. विद्यापीठाकडं आम्ही लेखी परवानगी मागण्यासाठी गेलो होतो, त्यांना पत्रही दिलं त्यावर विद्यापीठाचा शिक्काही आहे. पण त्यांनी आम्हाला तोंडी परवानगी दिली.

तर गाणं डिलीट केलं असतं

विद्यापीठात आम्ही एकदोन मिनिटं शूटिंग केलेलं नाही तर सहा तास शूटिंग करत होतो. रविवारी संध्याकाळी सहा ते रात्री नऊ या वेळेत आम्ही तिथं शुटिंग केलं होतं. त्यामुळं मी परवानगी न घेता शूट केल्याची विद्यापीठानं माझ्यावर खोटी तक्रार दाखल केली आहे. राष्ट्रवादी विद्यार्थी संघटनेचे प्रमुख झांबरे यांनी विद्यापीठात तसेच विद्यापीठीनं पोलिसांत जाण्याऐवजी आधी मला याबाबत विचारणा केली असती तर मी हे गाणं युट्यूबवरुन हटवलं असतं, असंही रॅपर शुभम जाधव यानं म्हटलं आहे.