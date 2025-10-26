'जैन मंदिर किंवा मंत्रिपद वाचवा', मोहोळ यांना मुंबईत वरिष्ठांनी वॉर्निंग दिल्याचा धंगेकरांचा खळबळजनक दावा

पुण्यातील जैन बोर्डिंग हाऊसच्या जमीन विक्री प्रकरणावरून सध्या केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ आणि शिंदे गटाचे नेते रवींद्र धंगेकर हे एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करत आहेत. धंगेकर यांनी सोशल मीडियावरून गेल्या दोन आठवड्यात अनेक आरोप मोहोळ यांच्यावर केले आहेत. आता मुरलीधर मोहोळ यांनी भाजपच्या वरिष्ठांकडून जैन मंदिर किंवा मंत्रीपद वाचवा अशी वॉर्निंग देण्यात आल्याचा खळबळजनक दावा धंगेकर यांनी केलाय..मुरलीधर मोहोळ हे शनिवारी जैन बोर्डिंग हाऊसमध्ये विश्वस्तांच्या भेटीला गेले होते. तेव्हा काही जैन बांधवांनी मोहोळ यांच्या विरोधात घोषणाबाजीही केली होती. मोहोळ यांनी जैन बांधवांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. पण जैन बांधव आक्रमक झाल्यानं मुरलीधर मोहोळ तिथून निघून गेले. आता या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर रवींद्र धंगेकर यांनी आणखी एक ट्विट केलं आहे..मुंबई भेटीत भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी मुरलीधर मोहोळ यांना जैन मंदिर वाचवा नाहीतर मंत्रिपद वाचवा अशी समज देण्यात आलीय. त्यामुळेच मोहोळ तातडीनं जैन मुनींच्या समोर नतमस्तक झाले. पुण्याच्या खासदारांना तब्बल १८ दिवसांनी जैन समाजाची व्यथा दिसली असंही धंगेकर म्हणाले..पावसाचं ठरलंय, थांबायचं नाही! कोकणसह मध्य महाराष्ट्र, विदर्भात अजून आठवडाभर जोरदार बरसणार.कुंपणानेच शेत खाल्ल्यामुळं न्यायनिवाडा कुणी करायचा? असा प्रश्न आहे. स्वत:च्या कंपनीला फायदा होण्यासाठी ही जागा घेतली, आता कोणत्या तोंडानं व्यवहार रद्द करतो असं सांगायचं अशी अवस्था मोहोळ यांची झालीय. जैन मंदिराची बळकावलेली जागा परत देण्याची सद्बुद्धी मोहोळ यांना परमेश्वर देवो अशा शब्दात धंगेकरांनी टीका केलीय..दरम्यान, जैन मंदिरात गेल्यावर झालेल्या घोषणाबाजीवर मोहोळ यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, घोषणाबाजी करणारे लोक कोणीतरी सोडले होते. पण्याच्या खासदार असल्यानं तुमचा पाठिंबा पाहिजे असं जैन मुनींनी मला म्हटलं होतं. माझा खरेदी व्यवहारात सहभाग असता तर त्यांनी मला बोलावलंच नसतं असंही स्पष्टीकरण मोहोळ यांनी दिलं. येत्या काही दिवसात यातून मार्ग काढू, सर्वांशी बोलून ज्यांनी व्यवहार केला आणि जे ट्रस्टी आहेत त्यांच्याशी बोलून तोडगा काढू असंही मोहोळ यांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.