Pune Rain Alert: रेड अलर्टचा परिणाम! सिंहगड घाट पर्यटकांसाठी दोन दिवस बंद; वनविभागाचा महत्त्वाचा निर्णय

-राजेंद्रकृष्ण कापसेखडकवासला : भारतीय हवामान विभागाने (IMD) पुणे जिल्ह्यासाठी आज सोमवार ६ व ७ जुलै मंगळवारी रोजी रेड अलर्ट जारी करत अनेक ठिकाणी अतिमुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिक व पर्यटकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सिंहगड घाट परिसरातील पर्यटकांचा प्रवेश आज सोमवार ६ व ७ जुलै मंगळवारी रोजी तात्पुरता बंद ठेवण्याचा निर्णय पुणे वनविभागाने घेतला आहे..Pune Rain Alert: पुणे जिल्ह्यात रेड अलर्ट! अतिवृष्टीच्या इशाऱ्यामुळे सोमवारी सर्व शाळांना सुट्टी; जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा निर्णय.सिंहगड घाट परिसर हा दरडप्रवण क्षेत्र असल्याने मुसळधार पावसामुळे दरड कोसळणे, दगड घसरणे, झाडे उन्मळून पडणे, रस्त्यावर पाणी साचणे तसेच इतर नैसर्गिक आपत्ती उद्भवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील आदेशापर्यंत पर्यटकांना प्रवेश दिला जाणार नसल्याची माहिती पुणे उपवनसंरक्षक माधव मोहिते यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली..पुणे उपवनसंरक्षक यांच्या सूचनेनुसार पुणे जिल्ह्याच्या घाटमाथा व धरण परिसरात मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे नागरिकांनी रेड अलर्टच्या कालावधीत सिंहगड परिसरात पर्यटनासाठी जाणे टाळावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. तसेच घाट परिसरात किंवा दरडीच्या पायथ्याशी थांबू नये, वेगवान प्रवाह असलेले ओढे-नाले अथवा पूरग्रस्त भाग ओलांडण्याचा प्रयत्न करू नये. प्रशासन, पोलीस तसेच वनविभागाच्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असेही आवाहन वनविभागाचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी मनोज बारबोले-पाटील यांनी 'सकाळ'शी बोलताना दिली. करण्यात आले आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...सोशल मीडियावरील अफवांवर विश्वास न ठेवता केवळ अधिकृत सूचनांवरच विश्वास ठेवावा. कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती आढळल्यास तात्काळ स्थानिक प्रशासन, पोलीस किंवा वनविभागाशी संपर्क साधावा, याबाबतची माहिती वनविभागाचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी मनोज बारबोले-पाटील यांनी 'सकाळ'शी बोलताना दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.