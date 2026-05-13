Redbird Flight Training Academy: बारामतीतील रेडबर्ड फ्लाइट अकॅडमी पुन्हा चर्चेत; पाच वर्षांत अनेक विमान दुर्घटनांची नोंद, AAIB अहवालात धक्कादायक नोंदी!

बारामती : येथील विमानतळावर कार्यरत रेडबर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग अकॅडमीमध्ये गेल्या काही वर्षांत देशभरात विविध प्रकारचे विमान अपघात आणि तांत्रिक बिघाडाच्या घटना घडल्याची माहिती समोर आली आहे. उपलब्ध अहवालांनुसार 2021 ते 2026 या कालावधीत प्रशिक्षण विमानांशी संबंधित अनेक दुर्घटना नोंदविण्यात आल्या आहेत.२० सप्टेंबर २०२१ रोजी 'VT-RBE' या टेक्नॅम P2008JC प्रशिक्षण विमानाचा बारामती विमानतळावर सोलो सर्किट आणि लँडिंगदरम्यान अपघात झाला होता. या दुर्घटनेत विमानाचे नुकसान झाले; मात्र जीवितहानी झाली नाही. त्यानंतर जून २०२२ च्या सुमारास 'VT-RBL' या विमानाचे हार्ड लँडिंग होऊन नोज गिअरचे नुकसान झाले होते..३० मे २०२३ रोजी 'VT-RBF' या विमानाच्या उड्डाणादरम्यान इंजिन बंद पडल्याने बेळगावजवळ आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आले. या घटनेत दोन जण जखमी झाले होते. तसेच ऑक्टोबर २०२३ मध्ये 'VT-RBC' आणि 'VT-RBT' या दोन प्रशिक्षण विमानांना बारामती परिसरात अपघातग्रस्त व्हावे लागले. दोन्ही घटनांमध्ये प्रशिक्षक आणि प्रशिक्षणार्थींना किरकोळ दुखापती झाल्या होत्या. काही प्राथमिक अहवालांमध्ये पुराव्यांशी छेडछाड झाल्याचे आरोपही नमूद करण्यात आले आहेत..याशिवाय काही विमानांचे नोज कोलॅप्स, रनवे एक्सकर्शन, तसेच हॅंगरमध्ये लागलेल्या आगीत विमाने जळून नष्ट झाल्याच्या घटनांचाही उल्लेख अहवालात करण्यात आला आहे. 'VT-RBZ' आणि 'VT-RFD' ही विमाने हॅंगरमधील आगीत पूर्णपणे नष्ट झाली होती..दरम्यान, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये कर्नाटकातील विजयपूराजवळ रेडबर्डकडे लीजवर असलेल्या सेस्ना १७२ विमानाचे इंधन संपल्याने आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आले होते. या दुर्घटनेत प्रशिक्षक आणि प्रशिक्षणार्थी जखमी झाले होते. तसेच डिसेंबर २०२५ मध्ये मध्य प्रदेशातील सुकतारा एअरफिल्डजवळ टेक्नॅम पी-मेंटॉर विमानाचे क्रॅश लँडिंग झाल्याची नोंद आहे..उपलब्ध माहितीनुसार, या सर्व घटनांमध्ये बहुतांश दुर्घटना प्रशिक्षण उड्डाणांदरम्यान घडल्या असून नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (DGCA) आणि एअरक्राफ्ट अॅक्सिडेंट इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरो (AAIB) यांच्या विविध अहवालांमध्ये त्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.