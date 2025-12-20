पुणे

Indapur News : राजू शेट्टी, सदाभाऊ खोत यांची निर्दोष मुक्तता

नऊ गुन्ह्यांपैकी तीन गुन्ह्यांतून माजी खासदार राजू शेट्टी, सदाभाऊ खोत यांच्यासह ५१ जणांची इंदापूर न्यायालयाने केली निर्दोष मुक्तता.
sadabhu khot and raju shetty

sadabhu khot and raju shetty

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

इंदापूर (जि. पुणे) - इंदापूर येथे २०१२ मध्ये झालेल्या ऊस दर आंदोलनाप्रकरणी दाखल केलेल्या नऊ गुन्ह्यांपैकी तीन गुन्ह्यांतून माजी खासदार राजू शेट्टी, सदाभाऊ खोत यांच्यासह ५१ जणांची इंदापूर न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली.

