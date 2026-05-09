पुणे

‘आरटीई’ प्रतीक्षा यादीची पालकांना प्रतीक्षा

पिंपरी, ता.९ : ‘आरटीई’ अर्थात शिक्षणाचा हक्क कायद्यानुसार यावर्षी पहिल्या फेरी प्रवेशासाठी आठ मे पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. पहिल्या फेरीतील पहिल्या निवड यादीतून तीन हजार विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. पहिल्या यादीतील पालकांसाठी प्रवेशाची मुदत वाढवल्यामुळे, दुसरी किंवा प्रतीक्षा यादी जाहीर होण्यास विलंब झाला आहे. आता प्रतीक्षा यादीकडे पालकांचे लक्ष लागले आहे. त्यामुळे रिक्त जागांवर प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांना संधी कधी मिळणार, असा प्रश्‍न पालकांना पडला आहे.

एप्रिल २०२६ च्या सुरुवातीला ‘आरटीई’ची संगणकीकृत सोडत पार पडली. निवड यादी आणि प्रतीक्षा यादी दोन्ही ‘आरटीई’ पोर्टलवर उपलब्ध केल्या आहेत. पहिल्या निवड यादीतील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी सलग मुदतवाढ दिल्याने, प्रतीक्षा यादीतील प्रवेश प्रक्रिया साधारणपणे १० एप्रिलनंतर सुरू होऊन पुढे सरकली आहे. पहिल्या फेरीतील प्रवेश पूर्ण झाल्यावर, रिक्त जागांवर प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांना क्रमानुसार संधी दिली जाईल. पालकांना एसएमएसद्वारे सूचित केले आहे. ‘आरटीई’ प्रक्रिया पारदर्शक आणि संगणकीकृत असल्याने, प्रवेशासाठी कोणत्याही प्रलोभनांना बळी पडू नका, असे आवाहन शिक्षण विभागाने केले आहे.

आकडे बोलतात
उन्नत केंद्र - शाळा संख्‍या - निवड - दाखल - नाकारलेले - रिक्त जागा
पिंपरी - ६४ -१३०२ ९८८- ४८- २६६
आकुर्डी ११५-२६२९ -२०५४ -३४ ५४१

ज्यामध्ये निवड झालेल्यांची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर जागा रिक्त राहिल्यास संधी मिळेल. आता प्रतीक्षा यादीतील मुलांना संधी मिळाली पाहिजे.
-सोनाली आल्हाट, अध्यक्षा, अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक्क सभा

