पुणे

RTE Admissions Probe: आरटीई प्रवेशातील गैरप्रकारांवर सर्वत्र चौकशी; जिल्हा परिषद अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांची सभेत ग्वाही

आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत झालेल्या कथित गैरप्रकारांवर सर्व जिल्ह्यात चौकशी; शिक्षण आयुक्तांच्या अहवालानंतरच पुढील कारवाईचा मार्ग मोकळा होणार
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Pune Zilla Parishad to investigate RTE admission irregularities across the district after inquiry committee report

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) झालेल्या प्रवेश प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारींची केवळ खेड तालुक्यापुरती नव्हे, तर तक्रार आलेल्या सर्व ठिकाणी चौकशी केली जाईल, अशी ग्वाही जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांनी सोमवारी सर्वसाधारण सभेत दिली. शिक्षण आयुक्त कार्यालयाकडआून नियुक्त करण्यात आलेल्या चौकशी समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

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