Ashok Kharat Case : महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर फरार ? रुपाली पाटील यांच्या पोस्टने खळबळ

Rupali Chakankar: राज्यात अशोक खरात प्रकरण चांगलंच तापले आहे. स्वतःला 'प्रख्यात ज्योतिषी' म्हणवून घेणाऱ्या अशोक खरातला नाशिक पोलिसांनी कथित लैंगिक छळाच्या एका प्रकरणात अटक केली आहे या प्रकरणाचा सखोल तपास करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक 'विशेष तपास पथक' (SIT) स्थापन केले आहे. SIT ने आपला तपास सुरू केला असला तरी, या प्रकरणाशी संबंधित आरोपांच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर या मात्र सध्या फरार असल्याचे बोलले जात आहे..'कॅप्टन' अशोक खरात प्रकरणात तपास यंत्रणांच्या रडारवर आलेल्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर या अद्यापही पोलिसांसमोर आलेल्या नाहीत. दरम्यान, अशोक खरातचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहेत. विशेषतः, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (NCP - अजित पवार गट) एक प्रमुख महिला नेत्या असलेल्या रूपाली चाकणकर या अशोक खरातच्या पाया पडतानाचा एक व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना रूपाली पाटील यांनी फेसबुकवर एक उपहासात्मक पोस्ट केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे: "राज्य महिला आयोगाच्या रूपाली चाकणकर फरार आहेत... त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार बजाव टाली!".Nashik Cyber Crime : साडेचार कोटींचं 'गिफ्ट' पडलं महाग! फेसबुकवरच्या प्रेमाखातर बँक अधिकारी महिलेने गमावली पुंजी.तपास यंत्रणांनी या आरोपी अशोक खरातच्या आर्थिक पार्श्वभूमीचा तपासही सुरू केला आहे. प्राथमिक तपासातून असे समोर आले आहे की, त्याच्याकडे अंदाजे २०० कोटी रुपयांची मालमत्ता असू शकते. पोलिसांच्या एफआयआरनुसार, खरात स्वतःला 'कॅप्टन' (मर्चंट नेव्हीमधील निवृत्त अधिकारी असल्याचा दावा करत) म्हणवून घेतो त्याने महिलांच्या वैयक्तिक समस्या सोडवून देण्याच्या बहाण्याने त्यांना आपल्या कार्यालयात बोलावले आणि त्यानंतर त्यांचे लैंगिक शोषण केले, असा आरोप त्याच्यावर ठेवण्यात आला आहे..राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या रूपाली चाकणकर आणि रूपाली ठोंबरे पाटील यांच्यात जुना वाद आहे; या दोघींमध्ये यापूर्वी अनेकदा शाब्दिक चकमकी आणि तीव्र वाद झाले आहेत. आता, खरातशी संबंधित व्हायरल व्हिडिओंचा आधार घेत, रूपाली पाटील यांनी रूपाली चाकणकर यांच्यावर जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे. शिवाय, चाकणकर या त्या ज्योतिषासोबत दिसत असलेला एक फोटो व्हायरल झाल्यानंतर, खासदार संजय राऊत यांनीही चाकणकर यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.