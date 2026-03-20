Rupali Chakankar Controversy : चाकणकरांनी अमावस्येला बोट कापून घेतलं ? सुषमा अंधारेंनी फोटो दाखवत केला काळ्या जादूचा आरोप

अशोक खरात प्रकरणात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. सुषमा अंधारे म्हणाल्या की, रुपाली चाकणकर यांचा अशोक खरात यांच्याशी फक्त ट्रस्ट (शिवनिका ट्रस्ट) पर्यंतचा संबंध होता असं म्हणणं खोटं आहे. रुपाली चाकणकर यांचे खरात यांच्या पाद्यपूजा करतानाचे व्हिडिओ समोर आले आहेत तसेच तसेच सोमवती अमावस्येला करंगळी कापून काळ्या जादूचा विधी केल्याचा आरोप ही अंधारे यांनी केला आहे. .साम टिव्हीशी बोलताना सुषमा अंधारे म्हणाल्या की, रुपाली चाकणकर यांनी संविधानिक पदावर राहून जर असे अघोरी कृत्य केले असेल तर त्यांचा राजीनामा घ्यायला हवा. तसेच त्यांची नार्को टेस्ट करण्यात यावी.अंधारे यांनी रुपाली चाकणकर यांचे दोन फोटो दाखवले एक फोटो ज्यात हातावर मेहंदी दिसते. दुसरा फोटो ज्यात त्यांच्या हाताची करंगळी कापलेली अन् बँडेज लावलेली दिसते..Ashok Kharat Case : महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर फरार ? रुपाली पाटील यांच्या पोस्टने खळबळ.अंधारे यांच्या दाव्यानुसार, हा दुसरा फोटो २ सप्टेंबर २०२४ रोजीच्या सोमवती अमावस्येच्या दिवशीचा आहे. त्यांनी असा आरोप केला की, हे फोटो काळ्या जादू-टोण्याशी संबंधित विधी दर्शवतात. अनामिका आणि सूर्य-शुक्राच्या प्रभावासाठी असे तंत्र विधी केले जातात. चाकणकरांनी असे तंत्र विधी केल्याचे काही पीडित महिलांनी सांगितले हे ही अंधारे यांनी नमूद केले..सुषमा अंधारे यांची मागणी काय? रुपाली चाकणकर यांचे संपर्क तपासायला पाहिजे, यांचा CDR तपासला जावा.त्यांना या प्रकरणात सहआरोपी केले जावे. तसेच त्यांची नार्को टेस्ट घेण्यात यावी. अशी मागणी अंधारे यांनी केली. त्या पुढे बोलताना म्हणाल्या की, चाकणकरांवर प्रदेशाध्यक्षांचा कृपाआशीर्वाद आहे असल्यानेच त्यांच्यावर अजून कारवाई झालेली नाही. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी यात आता कारवाई करायला हवी तसेच पीडित महिलांना सुरक्षा दिली पाहिजे. या प्रकरणी मला सकाळपासून धमकीचे कॉल येत असून अनेक नंबर ब्लॉक व रिपोर्ट केले आहेत तसेच पोलिसांत तक्रारही केल्याचे सुषमा अंधारे यांनी सांगितले.