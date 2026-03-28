Rupali Chakankar News : रुपाली चाकणकरांना अडचणीत वाढ! राष्ट्रवादी प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यावर सोडलं मौन

Rupali Chakankar Resignation : नाशिक येथील भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणामुळे अडचणीत आलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांनी आज रात्री पदाचा राजीनामा दिला. खरातसोबतच्या कथित संबंधामुळे चाकणकर यांच्यावर सर्वस्तरातून टीका केली जात होती. मध्यंतरी त्यांना राज्य महिला आयोगाचे अध्यक्षपद देखील सोडावे लागले होते..चाकणकर यांच्याकडून पक्षाचे महिला प्रदेशाध्यक्षपदही काढून घ्यावे, अशी मागणी पक्षातील बहुतांश आमदारांनी मंगळवारी झालेल्या बैठकीत पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे केली होती. चाकणकर यांनी महिला प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार यांच्याकडे सोपविला आहे..''खरात प्रकरणाबाबत पहिल्या दिवशीच मी भूमिका मांडली आहे. आर्थिक व्यवहारात त्याच्या गैरकृत्याशी माझा दुरान्वये संबंध नाही. आजही तीच स्पष्ट व ठाम भूमिका आहे. या तपासादरम्यान सर्व बाबी निष्पन्न होतील. खोटे, असत्य व कुठलाही पुरावा नसताना जे आरोप माध्यमांमधून होत आहेत. ते वेदनादायक असून सत्य प्रखरतेने सिद्ध होईलच..हा तपास पारदर्शकपणे व निःपक्षपणे व्हावा, ही मागणी मी याआधीच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि पोलिस महासंचालक यांच्याकडे केली होती. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याशी आज सकाळी फोनवरून झालेल्या चर्चेनुसार मी पदाचा राजीनामा देत आहे,'' अशी प्रतिक्रिया चाकणकर यांनी समाजमाध्यमांवरून व्यक्त केली आहे.