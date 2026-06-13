Pune Fraud News : गुंतवणुकीच्या आमिषाने १२ कोटींची फसवणूक; पुण्यातील ४६ गुंतवणूकदारांची फसवणूक

पुणे - शेअर बाजारात गुंतवणुकीवर दरमहा पाच टक्के नफा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून शहर आणि परिसरातील ४६ गुंतवणूकदारांची १२ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला. याप्रकरणी खडक पोलिस ठाण्यात कंपनीच्या संचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..एका गुंतवणूकदाराने (रा. गुरुवार पेठ, धनगर आळी) खडक पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार अरविंद राजेंद्र राजपूत (रा. भुडे वस्ती, बावधन) या संशयिताविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला. आरोपी राजपूत याने (गहुंजे, ता. मावळ) येथे ‘राजपूत वाइज इन्व्हेस्टमेंट’ नावाची वित्तीय कंपनी सुरू केली होती..ही कंपनी शेअर बाजारात ट्रेडिंगचे काम करते, असे त्याने गुंतवणूकदारांना भासवले होते. आरोपीने सुरुवातीला दरमहा पाच टक्के इतका परतावा देण्याचे आमिष दाखवले. या आमिषाला बळी पडून २०२२ ते २०२५ या कालावधीत फिर्यादी, त्यांचा भाऊ आणि इतर परिचितांसह ४६ जणांनी कोट्यवधी रुपये राजपूत याच्या कंपनीत गुंतवले आहेत..गुंतवणूकदारांनी दिलेले पैसे शेअर बाजारात न गुंतवता आरोपी राजपूत याने स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी वापरले. काही महिन्यांनंतर गुंतवणूकदारांनी पैशांची, परताव्याची मागणी सुरू केली. तेव्हा आरोपीने पैसे देण्यास टाळाटाळ केली. या आर्थिक घोटाळ्याची व्याप्ती पाहता, या गुन्ह्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे..आरोपीच्या बाणेर आणि गहुंजे (ता. मावळ) येथील पत्त्यांवर पोलिसांकडून शोधमोहीम सुरू आहे. फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांचा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तविली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.