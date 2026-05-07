Jay Pawar Public Meet: अजित पवारांच्या परंपरेत जय पवारांचा बारामतीत जनता दरबार; थेट संवादातून लोकांच्या तक्रारींना न्याय देण्याचा संकल्प

बारामती : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जनसंपर्काच्या कार्यपद्धतीचा वारसा पुढे नेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे युवा नेते जय पवार यांनी जनता दरबार उपक्रमास प्रारंभ केला आहे. गुरुवारी (ता. ७) बारामती येथील 'सहयोग' या निवासस्थानी आयोजित जनता दरबारात त्यांनी कार्यकर्ते तसेच सर्वसामान्य नागरिकांशी थेट संवाद साधत त्यांच्या अडीअडचणी जाणून घेतल्या..विधानसभेची पोटनिवडणूक झाल्यानंतर आपण थेट लोकांशी संपर्क साधू असे आश्वासन जय पवार यांनी दिले होते, त्याप्रमाणे त्यांनी जनता दरबारस प्रारंभ केला आहे.या जनता दरबाराला बारामती शहर व तालुक्यातील नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. विविध भागांतून आलेल्या नागरिकांनी रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज, शासकीय कार्यालयातील प्रलंबित कामे, आरोग्य सुविधा, शिक्षण तसेच वैयक्तिक अडचणींबाबत निवेदने जय पवार यांच्याकडे सादर केली..अनेक कार्यकर्त्यांनी स्थानिक विकासकामांबाबत सूचना मांडत प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याची मागणी केली.जय पवार यांनी प्रत्येक नागरिकाचे निवेदन शांतपणे ऐकून घेत संबंधित विषयांची माहिती जाणून घेतली. काही प्रश्नांबाबत त्यांनी तत्काळ संबंधित विभागांशी संपर्क साधण्याच्या सूचना दिल्या, तर उर्वरित कामे योग्य पातळीवर पाठपुरावा करून मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले..नागरिकांशी संवाद साधताना "लोकांच्या समस्या जाणून घेऊन त्या सोडविण्यास प्राधान्य देणे हीच खरी लोकसेवा आहे," असे त्यांनी सांगितले.अजित पवार यांनी अनेक वर्षे बारामतीत राबविलेल्या जनता दरबाराच्या माध्यमातून सामान्य नागरिकांना थेट न्याय मिळवून देण्याची परंपरा निर्माण केली होती. त्याच धर्तीवर जय पवार यांनी सुरू केलेल्या या उपक्रमामुळे नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले असून, युवा नेतृत्वाकडून अपेक्षा वाढल्याचे चित्र दिसून आले.जनता दरबारादरम्यान अनेक कार्यकर्ते, पदाधिकारी तसेच नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.