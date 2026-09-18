सगळं सोडून द्यायचा विचार होता पण...; सुटकेनंतर संतोष पंडित काय म्हणाले? तुरुंगातल्या व्यवस्थेवरही प्रश्नचिन्ह

पुण्यातील युट्यूबर आणि सामाजिक प्रश्नांवर आवाज उठवणारे संतोष पंडित यांची जामिनावर सुटका झाली. अटक झाल्यानंतर १४ दिवसांनी जेलमधून बाहेर आल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना संतोष पंडित यांनी यापुढेही लोकांच्या समस्या मांडत राहणार असल्याचं सांगितलंय. समस्यांवर बोलताना यापुढे भाषेत बदल करायला तयार आहे. याआधी अपशब्दांमुळे कुणाच्या भावना दुखावल्या असतील तर जाहीर माफी मागतो असंही संतोष पंडित म्हणाले. .संतोष पंडित यांनी जामिनावर सुटका झाल्यानंतर तुरुंगाच्या अवस्थेबाबतही धक्कादायक माहिती दिली. तुरुंगात चुकीच्या पद्धतीने कारवाई झाल्यानं अनेक लोक आहेत. अनेकांनी त्यांच्या व्यथा सांगितल्या. येरवडा तुरुंगाची क्षमता २ ते अडीच हजार लोकांची आहे. पण सात हजार आरोपी त्या तुरुंगात असल्याचा खळबळजनक दावाही संतोष पंडित यांनी केला..आम्ही कुठे जायचं? न्यायाधीशाचा प्रश्न; ५ महिन्यात २३ जणांना फाशीची शिक्षा, आता ९७ गंभीर खटले ट्रान्सफर होताच संतापले.कोथरूड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला पण तिथं लॉकअप नाही. माझ्यासारख्या मोठ्या आरोपीला पोलीस स्थानकात ठेवायला जागा नव्हती. पहिल्या दिवशी येरवडा तुरुंगात ठेवलं, दुसऱ्या दिवशी खडकी आणि तिसऱ्या दिवशी येरवडा. तर पुन्हा चौथ्या दिवशी खडकी पोलीस ठाण्यात लॉकअपमध्ये ठेवावं लागलं असं संतोष पंडित म्हणाले..मला तुरुंगात टाकलं तेव्हा हे सगळं सोडून देण्याचा विचार करत होतो. पण मला दिलेला पाठिंबा आणि प्रतिसाद पाहून आनंदी झालोय. आता मी थांबणार नाही. जनतेची साथ आहे तोवर कधीच मागे हटणार नाही असं संतोष पंडित यांनी म्हटलं..संतोष पंडित यांनी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याबाबत आक्षेपार्ह व्हिडीओ पोस्ट केला होता. मंत्र्यांची बदनामी केल्या प्रकरणी आणि असभ्य भाषेत टीका केल्याचा आरोप करत त्यांच्याविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. यानंतर संतोष पंडित यांना अटक केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.