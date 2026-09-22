तुरुंगातून सुटल्यानंतर संतोष पंडित यांचा पहिला व्हिडीओ, रस्त्यात खड्ड्याला घातला हार; पाहा video

पुण्यातील युट्यूबर आणि सामाजिक प्रश्न सोशल मीडियावर व्हिडीओच्या माध्यमातून मांडणारे संतोष पंडित यांना आक्षेपार्ह भाषा वापरल्या प्रकरणी अटक झाली होती. १४ दिवस तुरुंगात राहिल्यानंतर बाहेर आलेल्या संतोष पंडित यांनी पुन्हा एकदा व्हिडीओच्या माध्यमातून रस्त्याच्या निकृष्ट दर्जाच्या कामावर जोरदार टीका केलीय. तुरुंगातून सुटल्यानंतर त्यांनी सोशल मीडियावर पहिला व्हिडीओ शेअर केला आहे. या व्हिडीओच्या माध्यमातून त्यांनी पुण्यातील रस्त्यांची दुरवस्था आणि खड्ड्यांच्या मुद्द्यावर महापालिका प्रशासनाला सवाल केले आहेत. .पुण्यातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे अपघात होतात. या अपघातांसाठी जबाबदार असणाऱ्यांवर किती वेळा कारवाई झाली असा प्रश्न पंडित यांनी उपस्थित केला. खड्ड्यांमुळे नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाकडे प्रशासनाने गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे त्यांनी आपल्या व्हिडीओतून म्हटले आहे..E20मुळे गाड्या खराब होत नाहीत, ऑक्टोबरमध्ये 100 टक्के इथेनॉलवर चालणारी कार येणार : केंद्रीय मंत्री गडकरी.मला पोलिसांनी पकडून नेल्यानंतर ज्या रस्त्याने नेलं त्याच रस्त्यात हा खड्डा आहे. याच खड्ड्यातून पोलिसांची गाडी गेली असं म्हणत संतोष पंडित यांनी खड्ड्याच्या समोर फुलांचा हार ठेवला. त्यांच्या या व्हिडीओवरही नागरिकांनी कमेंट करत रस्त्याच्या दुरवस्थेवर टीका केलीय..विशेष म्हणजे, यावेळी संतोष पंडित यांनी सौम्य भाषेत आपली भूमिका मांडली आहे. संबंधित रस्त्याची दुरुस्ती करण्याचे आदेश महापौर किती वेगाने देतात आणि त्यानंतर प्रत्यक्षात काम होते की नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. रस्ता दुरुस्त न झाल्याने पुन्हा अपघात झाल्यास पोलिसांकडून कोणावर कारवाई केली जाते, असा सवालही त्यांनी केला आहे..यापूर्वी एका व्हिडीओमध्ये मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर टीका करताना आक्षेपार्ह भाषा वापरल्याच्या आरोपावरून संतोष पंडित यांना अटक झाली होती. ३ सप्टेंबरला रात्री उशिरा त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला. जामिनावर सुटल्यानंतरही सामाजिक प्रश्नांवर आवाज उठवत राहणार असल्याचे पंडित यांनी स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.