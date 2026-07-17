Snake Rescue: सापांविषयीचे गैरसमज दूर करत जीवदान! सहा वर्षांत ५०० हून अधिक सापांचे सुरक्षित रेस्क्यू, भोरच्या सर्पमित्रांचे प्रेरणादायी कार्य..

उत्रौली : उत्रौली (ता. भोर) येथील सर्पमित्र परिवार सापाविषयी असलेले गैरसमज दूर करण्याचे काम गेली सहा वर्षे भोर तालुक्यातील वीसगाव खोऱ्यासह इतर भागात करीत आहे. या परिवाराकडून नागरीवस्तीत सापडलेले साप पकडून त्यांना नैसर्गिक अधिवासात सोडण्याचे विधायक काम ऊन, वारा, पाऊस याची तमा न बाळगता केले जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा मित्र असणाऱ्या सापांना जीवदान मिळत आहे..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.सन्मित सुनील जाधव, ओम शिवतरे, प्रथमेश कानडे, ओम शिंदे, अजय जाधव, विजय शिवतरे यांच्या मैत्रीचा धागा हा सर्पाच्या विषयी असलेले समज गैरसमज समाजात दूर करत आहे. साप पकडताना काळजी घेताना काटेकोर नियम पाळण्याचा अट्टाहास केला जातो. साप पकडताना स्नेक स्टिक, सेफ्टी बूट, सेफ्टी बॅग, प्रथमोपचार पेटी जवळ बाळगली जाते.विद्यार्थी दशेपासून ५०० च्या वर विषारी, बिनविषारी जातीची साप पकडले आहेत,.सर्पमित्र विशाल जाधव,अक्षय जाधव, अनिकेत शिवतरे यांनी साप पकडण्याचे तंत्र शिकवले आहे. समाजात सापाविषयी भीती, विषारी, बिनविषारी यातील माहिती नसल्याने साप मारले जातात. शेतकऱ्याचा खरा मित्र हा साप आहे. शेतातील उंदीर, कीटक यांचे भक्षण करतो. त्यामुळे शेतीचे संरक्षण केले जाते. नागरिकांच्या मनात सापांविषयी असलेली भीतीमुळे साप मारले जातात..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.पकडलेले साप,नागांना त्यांचा अधिवास असलेल्या जंगलात सोडून दिले जाते तसेच जखमी अवस्थेत सापडलेले साप हे औषधौपचार करुन जंगलात सोडून दिले जातात. वनविभागाने आपल्या कार्यालयात खासगी तत्त्वावर घेतली जाणारी रिक्त पदांवर सर्पमित्र, निसर्ग प्रेमींना प्राधान्य द्यावे.- तबरेज खान, सर्पमित्र, सदस्य, सह्याद्री सर्च ॲन्ड रेस्क्यू टिम, भोर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.