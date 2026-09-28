Pune University 2019 Pattern: पुणे विद्यापीठात २०१९ पॅटर्न विद्यार्थ्यांचे उपोषण; विशेष ऐच्छिक फेरपरीक्षेची ठाम मागणी

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या २०१९ च्या अभ्यासक्रमामधील (पॅटर्न) उत्तीर्ण न झालेले विषय असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष ऐच्छिक फेर परीक्षा घेण्यात यावी, या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांनी सोमवारी विद्यापीठाच्या मुख्य इमारतीच्या आवारात उपोषण केले. दरम्यान विद्यापीठाच्या प्रचलित नियमांत अशा प्रकारची विशेष ऐच्छिक फेर परीक्षा घेण्याची तरतूद नसल्याचे विद्यापीठ प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..विद्यापीठाच्या २०१९च्या अभ्यासक्रमानुसार काही विद्यार्थ्यांचे मागील काही सत्रात अभ्यासक्रमातील विषय उत्तीर्ण होऊ शकलेले नाहीत. यात प्रामुख्याने अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी आहेत. संबंधित विद्यार्थ्यांनी याबाबतची मागणी पत्र विद्यापीठ प्रशासनाकडे सादर केली आहेत. यावर चर्चा करण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाकडून दोन वेळा वेळ घेण्यात आली. यावर विद्यापीठाकडून प्राप्त झालेल्या पत्रव्यवहारामध्ये अशा प्रकारची ऐच्छिक परीक्षा घेण्याबाबतचा विचार करण्याबाबत सकारात्मकता दर्शविण्यात आल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले..परिणामी, २०१९च्या अभ्याक्रमानुसार काही विषय उत्तीर्ण होण्याचे राहून गेलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता आणि संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, म्हणून अंतिम तोडगा काढण्यात यावा, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. यावेळी विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. राजेंद्र तलवारे, अधिसभा सदस्य कृष्णा भंडलकर यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला आणि त्यांना समजाविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, विद्यापीठामार्फत ‘विशेष ऐच्छिक फेरपरीक्षेची संधी देण्यात यावी’, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे..‘‘विद्यार्थ्यांकडून २०१९ च्या अभ्यासक्रमानुसार विशेष परीक्षा आयोजित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांशी झालेल्या चर्चेनुसार, या मागणी संदर्भात विद्यापीठाच्या संबंधित घटकांसमोर सादर केले असता. या संदर्भात विद्यापीठ अधिकार मंडळाने विद्यापीठाच्या प्रचलित नियमांत अशा प्रकारची विशेष परीक्षा घेण्याची तरतूद नसल्याने अशा परीक्षेचे आयोजन करता येणार नाही. संबंधित विद्यार्थ्यांच्या इतर अडचणी, तक्रारींबाबत विशेष कक्ष स्थापन करून प्राधान्याने निराकरण करण्यात येईल,’’ असे विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. राजेंद्र तलवारे यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.