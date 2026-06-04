Maharashtra Education: शाळा सुरू, पुस्तकांचा पत्ता नाही! नव्या अभ्यासक्रमाच्या पाठ्यपुस्तकांबाबत धक्कादायक वास्तव समोर; छपाईला उशीर, वितरणावर प्रश्नचिन्ह

पुणे: शाळा सुरू होण्यास अवघे काही दिवस शिल्लक असताना नव्या अभ्यासक्रमाची पाठ्यपुस्तकेच तयार नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. प्रशासनाच्या कामकाजातील दिरंगाईमुळे इयत्ता सहावीच्या पाठ्यपुस्तकांच्या छपाईला विलंब झाला आहे. दरम्यान, इयत्ता सहावीच्या मराठी, इंग्रजी आणि उर्दू माध्यमांची पाठ्यपुस्तके शाळेच्या पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे नियोजन ‘बालभारती’ने केले आहे..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.राज्यात २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता दुसरी, तिसरी, चौथी आणि सहावीची पाठ्यपुस्तके राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या (एनसीईआरटी) अभ्यासक्रम आराखड्यावर आधारित असणार आहेत. परंतु, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी), महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ (बालभारती) यांच्यातील दफ्तर दिरंगाईमुळे नव्या अभ्यासक्रमावर आधारित नव्या पाठ्यपुस्तकांच्या निर्मितीची प्रक्रिया लांबली. परिणामी आता राज्यातील शाळा १५ जूनपासून सुरू होत असल्या तरी इयत्ता सहावीच्या विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके मिळण्याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. नव्या अभ्यासक्रमांची सर्व माध्यमांची सर्व पाठ्यपुस्तके मिळण्यासाठी जूनअखेर उजाडणार आहे..राज्यात शालेय अभ्यासक्रमात नव्याने बदल झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने बालभारतीमार्फत पाठ्यपुस्तकांची निर्मिती केली जाते. परंतु यंदा बालभारतीच्या कारकिर्दीत प्रथमच एका वर्षी चार इयत्तांची पाठ्यपुस्तके नव्याने येत आहेत..त्याचबरोबर, पाठ्यपुस्तकांच्या निर्मिती प्रक्रियेत अभ्यासक्रमाला मान्यता मिळणे, विविध पातळ्यांवर होणारे गुणवत्ता परीक्षण, अंतिम मान्यता याला विलंब झाल्याने प्रत्यक्ष छपाईचे काम उशिराने सुरू झाले. त्यामुळे यंदा नियमितपणे शाळा सुरू झाल्या तरी संबंधित इयत्तांचे वर्ग पाठ्यपुस्तकांविनाच भरणार असल्याचे वास्तव आहे..३० जूनपूर्वी पाठ्यपुस्तकेबालभारतीच्या कारकिर्दीत यंदा पहिल्यांदाच एकाच वर्षी चार इयत्तांची नव्या अभ्यासक्रमावर आधारित पाठ्यपुस्तके येत आहेत. इयत्ता दुसरी, तिसरी, चौथी आणि सहावीच्या पाठ्यपुस्तकांच्या निर्मितीसंदर्भातील मंजुरी टप्प्याटप्प्याने मिळत गेली. त्यानुसार पाठ्यपुस्तकांच्या छपाईचे काम सुरू झाले. छपाई पूर्ण झालेली पाठ्यपुस्तके विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याची यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे. या चार इयत्तांची सर्व माध्यमांची, सर्व विषयांची पाठ्यपुस्तके ३० जूनपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या हातात पडतील..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.- अनुराधा ओक, संचालक, बालभारती*पाठ्यपुस्तक निर्मिती टप्पे*- तज्ज्ञ समिती स्थापन करणे- उद्बोधन सत्र- आशय निवड आणि निर्मिती- मूल्यमापनात्मक लेखन- चित्राकृतींची निश्चिती- गाभा समितीमार्फत परीक्षण- एससीईआरटीची मान्यता- विधी तज्ज्ञांमार्फत वैधानिक पडताळणी- विषय तज्ज्ञांकडून गुणवत्ता परीक्षण- सीडब्ल्यूएसएनच्या दृष्टीने पडताळणी- समन्वय समितीची मान्यता- छपाईपूर्व संस्करण- प्रत्यक्ष छपाई- भांडारनिहाय वितरण- तालुक्यापर्यंत वितरण- शाळांपर्यंत वितरण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.