Dr Shirish Hiremath Passes Away: ज्येष्ठ हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. शिरीष हिरेमठ यांचे निधन; पुण्यातील वैद्यकीय क्षेत्रावर शोककळा

पुणे : गेली चाळीस वर्षाहून अधिक हृदयविकारांवर उपचारांचा प्रदीर्घ अनुभव असणारे, कार्डिऑलॉजिकल सोसायटी ऑफ इंडियाचे माजी अध्यक्ष व पुण्यातील ज्येष्ठ व प्रथितयश हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. शिरीष (एम. एस.) हिरेमठ (वय, ७५, रा. सोपान बाग) यांचे गुरुवारी रात्री नऊच्या सुमारास राहत्या घरी अल्पशा आजाराने निधन झाले. हृदयविकार उपचारांचा गाढा वैद्यकीय अनुभव असलेला हृदयरोगतज्ञ हरपल्याची भावना वैद्यकीय क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. .Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.डॉ. हिरेमठ यांना काही वर्षांपूर्वी ब्रेन ट्युमर चे निदान झाले होते व दोनेक वर्षांपासून ते आजारी होते. त्यांच्या निधनाची माहिती त्यांचे सहकारी डॉ. राहुल नागदा यांनी दिली. इंटरव्हेन्शनल कार्डिऑलॉजी क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या डॉ. हिरेमठ यांनी चार दशकांहून अधिक काळ हृदयरोग निदान आणि उपचार केले. अँजिओग्राफी आणि अँजिओप्लास्टीमधील त्यांचा अनुभव, तसेच हृदयविकारांबाबत जनजागृती करण्यासाठी केलेले प्रयत्न यांमुळे वैद्यकीय क्षेत्रात त्यांची एक ओळख आहे..डॉ. हिरेमठ यांनी बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालयातून एमबीबीएस, एमडी आणि कार्डिऑलॉजीमधील डीएम ही पदव्युत्तर पात्रता प्राप्त केली. १९८२ मध्ये पुण्यातील जोशी हॉस्पिटलमधून त्यांच्या हृदयरोग उपचार क्षेत्रातील कारकिर्दीला सुरुवात झाली. पुढे त्यांनी रुबी हॉल क्लिनिकसह पुण्यातील विविध वैद्यकीय संस्थांमध्ये काम केले. रुबी हॉल क्लिनिकच्या कार्डिअॅक कॅथलॅबचे संचालक म्हणूनही त्यांनी जबाबदारी सांभाळली होती..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.\rत्यांनी ४० हजारांहून अधिक अँजिओप्लास्टी आणि एक लाखांहून अधिक अँजिओग्राफी केल्या होत्या. हृदयविकाराचा झटका आलेल्या रुग्णांवरील उपचार, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि हृदयविकारांचे लवकर निदान या क्षेत्रांतही त्यांनी काम केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.