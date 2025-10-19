पुणे

Pune Fraud: 'ज्येष्ठ नागरिकाची दीड कोटीची फसवणूक'; पहलगाम हल्लाप्रकरणी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या नावाने दाखवली भिती अन्..

Senior Citizen Duped of ₹1.5 Crore: सायबर चोरट्याने ७० वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकास २३ सप्टेंबरला संपर्क साधून एनआयए अधिकारी असल्याची बतावणी केली. ‘पहलगाम दहशतवादी हल्ला प्रकरणातील दहशतवाद्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्यासाठी तुमच्या बँक खात्याचा वापर करण्यात आला आहे,’ अशी भीती चोरट्याने त्यांना दाखविली.
Maharashtra cyber police investigating a ₹1.5 crore fraud case where a senior citizen was cheated using fake NIA calls linked to the Pahalgam terror case.

Maharashtra cyber police investigating a ₹1.5 crore fraud case where a senior citizen was cheated using fake NIA calls linked to the Pahalgam terror case.

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे: पहलगाम हल्लाप्रकरणी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडून (एनआयए) तुमची चौकशी करण्यात येणार असल्याची भीती दाखवून कोथरूड भागातील एका ज्येष्ठ नागरिकाची सायबर चोरट्यांनी दीड कोटी रुपयांची फसवणूक केली. याप्रकरणी ज्येष्ठ नागरिकाने दिलेल्या फिर्यादीवरून शिवाजीनगर येथील सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.

Loading content, please wait...
police
pune
crime
FIR
Cyber Fraud
scam
police case
senior citizen
district
online scam

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com