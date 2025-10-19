Pune Fraud: 'ज्येष्ठ नागरिकाची दीड कोटीची फसवणूक'; पहलगाम हल्लाप्रकरणी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या नावाने दाखवली भिती अन्..

पुणे: पहलगाम हल्लाप्रकरणी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडून (एनआयए) तुमची चौकशी करण्यात येणार असल्याची भीती दाखवून कोथरूड भागातील एका ज्येष्ठ नागरिकाची सायबर चोरट्यांनी दीड कोटी रुपयांची फसवणूक केली. याप्रकरणी ज्येष्ठ नागरिकाने दिलेल्या फिर्यादीवरून शिवाजीनगर येथील सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.सायबर चोरट्याने ७० वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकास २३ सप्टेंबरला संपर्क साधून एनआयए अधिकारी असल्याची बतावणी केली. ‘पहलगाम दहशतवादी हल्ला प्रकरणातील दहशतवाद्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्यासाठी तुमच्या बँक खात्याचा वापर करण्यात आला आहे,’ अशी भीती चोरट्याने त्यांना दाखविली. या प्रकरणात खात्याची तपासणी करण्यात येणार असल्याचे सांगून चोरट्याने सर्व रक्कम आमच्या खात्यात तातडीने जमा करावी लागेल, असे सांगितले. .त्यानंतर घाबरलेल्या ज्येष्ठ नागरिकाने चोरट्याच्या खात्यात वेगवेगळ्या बँकांत ठेवलेले एक कोटी ४४ लाख ६० हजार रुपये पाठविले. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी सायबर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.सायबर चोरट्याने ज्येष्ठ नागरिकाच्या मोबाईलवर संपर्क साधताना व्हिडिओ कॉल सुविधेचा वापर केला असून, बनावट ओळखपत्र दाखविल्याची माहिती तपासात मिळाली आहे. सायबर चोरट्याने ज्या खात्यात रक्कम जमा करून घेतली, त्या बँक खात्याचा तसेच मोबाईल क्रमांकाची तांत्रिक तपासणी सुरू केली आहे, अशी माहिती सायबर पोलिस ठाण्यातील अधिकाऱ्यांनी दिली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.