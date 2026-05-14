पुणे

अनुदानित आश्रमशाळांतील शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन, निवडश्रेणी लागू

अनुदानित आश्रमशाळांतील शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन, निवडश्रेणी लागू
Published on

अनुदानित आश्रमशाळांतील शिक्षकांना
वरिष्ठ वेतन, निवडश्रेणी लागू
मुंबई, ता. १४ ः विजाभज प्रवर्गाच्या खासगी अनुदानित निवासी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांतील उच्च माध्यमिक शिक्षकांना १२ व २४ वर्षांच्या नियमित सेवेनंतर चट्टोपाध्याय आयोगानुसार वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी लागू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. राज्यात विजाभज प्रवर्गाच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, ऊसतोड व विद्यानिकेतन अशा एकूण ९७७ आश्रमशाळा स्वयंसेवी संस्थांमार्फत अनुदान तत्त्वावर चालविल्या जातात. या आश्रमशाळांमधील उच्च माध्यमिक शिक्षकांना पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध होत नसल्याने १२ व २४ वर्षांच्या नियमित सेवेनंतर चट्टोपाध्याय आयोगानुसार वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Mumbai Education News
महाराष्ट्रातील शिक्षण धोरण
senior pay scales for teachers
grant-in-aid schools salary hike
Chattopadhyay Commission recommendations
private ashram schools
teacher promotion opportunities
Maharashtra education policy updates
teachers' salary in Maharashtra
benefits for seasoned educators
ashram schools in Mumbai
educational reforms in Maharashtra
teacher retention strategies
senior teachers salary increase
government support for teachers
ashram school funding news
अनुदानित आश्रमशाळा शिक्षक वेतन
वरिष्ठ शाळा शिक्षकांचे वेतन वाढ
चट्टोपाध्याय आयोग सिफारशी
शाळा शिक्षणासाठी मुंबईतील बातम्या
मुंबईतील खासगी आश्रमशाळा
शिक्षक पदोन्नती संधी
शिक्षक वेतन महाराष्ट्र
अनुभवी शिक्षकांसाठी लाभ
आश्रमशाळांमधील शिक्षण सुधारणा
शिक्षक टिकवून ठेवण्याच्या योजना
वरिष्ठ शिक्षकांना वेतन वाढ
सरकारी मदत शिक्षकांसाठी
आश्रम शाळा निधी बातम्या