पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलिनीकरणाच्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या पुणे दौऱ्यात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याशी त्यांची स्वतंत्र बैठक झाली नाही. यामुळे राजकीय चर्चांना पूर्णविराम मिळणार की पुन्हा नव्याने हालचाली सुरू होणार, या बाबत संभ्रम कायम आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...शहा दोन दिवसांच्या पुणे दौऱ्यावर असताना सुनेत्रा पवार यांच्याशी त्यांची स्वतंत्र भेट होण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत होती. मात्र, पंचतारांकित हॉटेलमध्ये अशी कोणतीही बैठक झाली नाही. सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्येच दोघांची भेट झाली. त्यामुळे विलिनीकरणाच्या संभाव्य राजकीय समीकरणांबाबत चर्चा करण्याची संधीच निर्माण झाली नाही..दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी रात्री आणि सोमवारी सकाळी अशा दोन वेळा पंचतारांकित हॉटेलमध्ये शहा यांची भेट घेतली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही सोमवारी सकाळी त्यांची भेट घेतली. या तिन्ही नेत्यांमध्ये कोणत्या विषयांवर चर्चा झाली, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. .Maharashtra Tunnel Road: प्रवास होणार सुसाट! मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकच्या धर्तीवर पश्चिम महाराष्ट्रात ३ भुयारी मार्ग; कुठून कुठे जाणार नवे मार्ग?.राज्यातील राजकीय घडामोडी आणि अन्य विषयांवर चर्चा झाल्याचे सांगितले जात असले, तरी अधिकृत तपशील समोर आलेला नाही. शहा यांनी सोमवारी पुणे जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्रमासह अन्य कार्यक्रमांना उपस्थिती लावली. त्यानंतर दुपारी ते दिल्लीकडे रवाना झाले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.