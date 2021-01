पुणेकरांनो, दहा महिन्यानंतर शनिवारवाडा पर्यटकांसाठी खुला; ऐतिहासिक वास्तूंकडे वळाले पर्यटक

पुणे : कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर बंद केलेल्या ऐतिहासिक वास्तू, किल्ले पर्यटनासाठी खुले करण्यात आल्यानंतर शनिवारवाड्यासह विविध ऐतिहासिक वास्तूंना भेटी देण्यासाठी पर्यटकांची लगबग सुरू झाली आहे. बरेच दिवस घरात अडकून पडलेल्या पर्यटकांमध्ये उत्साह दिसून आला.

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे जिल्ह्यातील ऐतिहासिक वास्तू, किल्ले, स्मारके, संग्रहालये पर्यटनासाठी बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. लॉकडाऊनमुळे गेल्या दहा महिन्यांपासून बहुतांश पर्यटनस्थळे बंद होती. दरम्यान, राज्य सरकारने मिशन बिगिन अगेन अंतर्गत लॉकडाऊनच्या नियमांमध्ये शिथिलता आणली आहे.

- 'आम्हाला परिस्थितीची जाणीव आहे, पण...'; शेतकरी आंदोलनावर सुप्रीम कोर्टानं व्यक्त केली चिंता

जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी मंगळवारी जिल्ह्यातील सर्व ऐतिहासिक वास्तू आणि किल्ले पर्यटनासाठी खुले करण्यास मान्यता दिली. त्यानंतर पहिल्याच दिवशी बुधवारी शहरातील शनिवारवाड्यासह काही ऐतिहासिक वास्तूंच्या ठिकाणी पर्यटकांनी हजेरी लावल्याचे दिसून आले. तर, काही ठिकाणी पर्यटकांची फारशी गर्दी नव्हती.

पर्यटनासाठी येणाऱ्या नागरिकांना शारीरिक अंतर राखणे, मास्कचा वापर आणि हात स्वच्छ धुणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. काही ठिकाणी पर्यटकांकडून या नियमांचे पालन करण्यात येत असल्याचे दिसून आले.

- धक्कादायक ! कात्रज प्राणीसंग्रहालयातील ४ हरणांची 'शिकार'; जबाबदार कोण?

- होळकरांची वास्तू रयतकडून ताब्यात घ्यावी; आमदार पडळकरांची मागणी

Maharashtra: Pune's Shaniwar Wada Fort reopens after a gap of eight months for visitors.

"We are taking care of all the precautionary measures. We have started an online payment facility. As compared to earlier, fewer people are visiting now," says monument in-charge pic.twitter.com/oQNoqwDRxL

— ANI (@ANI) January 6, 2021