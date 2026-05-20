Sharad Pawar Secret Meeting : शरद पवार भाकरी फिरवणार, अजित दादांचे २२ आमदार गुप्त भेटले?; पटेल -तटकरेंनीही घेतली भेट

Ajit Pawar 22 MLAs meeting Sharad Pawar : महाराष्ट्राच्या राजकारणात राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पुन्हा एकदा मोठ्या राजकीय हालचालींना वेग आल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. पक्षातील अंतर्गत घडामोडींनी नवा ट्विस्ट घेतल्याचे संकेत मिळत असून, अजित पवार गटातील तब्बल २२ आमदारांनी गुप्तपणे ज्येष्ठ नेते शरद पवारांची भेट घेतल्याची माहिती समोर येत आहे. या घडामोडींमुळे राज्याच्या सत्तासमीकरणांबाबत नव्या चर्चांना उधाण आले असून, राष्ट्रवादीत नेमकं काय शिजतंय याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांभोवती पुन्हा एकदा चर्चांना उधाण आलं आहे. अजित पवार गटातील काही आमदारांनी गुप्तपणे ज्येष्ठ नेते शरद पवारांची भेट घेतल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अजित पवार गटातील काही आमदार पक्षाच्या भविष्यातील राजकीय दिशा, आगामी निवडणुकीची रणनीती आणि स्थानिक पातळीवरील बदलत्या समीकरणांबाबत साशंक असल्याचं बोललं जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर काही आमदारांनी थेट शरद पवारांशी संवाद साधल्याची चर्चा आहे..या घडामोडींना आणखी महत्त्व प्राप्त झालं आहे ते म्हणजे, राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांनीही शरद पवारांची भेट घेतल्याच्या चर्चेमुळे. पक्षातील वाढती अस्वस्थता आणि आमदारांच्या हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर या भेटीला विशेष राजकीय महत्त्व दिलं जात आहे..Anand Paranjpe Sharad Pawar Meeting : पक्ष प्रवेश एकनाथ शिंदेंच्या पक्षात, भेट घेतली शरद पवारांची; ठाणेकर आनंद परांजपेंच्या भेटीने चर्चांणा उधाण.मात्र, या बैठकीत नेमकी कोणती चर्चा झाली, कोणते आमदार सहभागी होते किंवा पुढील रणनीती काय असणार याबाबत अधिकृत स्तरावर कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही. अजित पवार गट आणि शरद पवार गटाकडूनही या चर्चांवर अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही..दरम्यान, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता राष्ट्रवादीतील या हालचालींना विशेष महत्त्व प्राप्त झालं असून, महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा नव्या समीकरणांची चर्चा रंगू लागली आहे. आता या घडामोडींवर दोन्ही गटांकडून काय भूमिका घेतली जाते, याकडे राज्याचं लक्ष लागलं आहे.