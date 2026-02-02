Pune News: बारामतीत साकारणार अजित पवार यांचे स्मारक; शरद पवार यांची इच्छा, विद्या प्रतिष्ठान संकुलातील जागा!

बारामती: ‘‘दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे उचित स्मारक बारामतीत व्हावे, अशी इच्छा ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी व्यक्त केली आहे. विद्या प्रतिष्ठान संकुलामध्ये हे स्मारक करण्यासाठी जागा निश्चितीची प्रक्रिया सुरू केली आहे,’’ अशी माहिती विद्या प्रतिष्ठानचे विश्वस्त किरण गुजर यांनी दिली. .Pune News: पुण्यात नवीन शासकीय विश्रामगृह; लष्कर परिसरात ४८ कक्षांची इमारत, ३३ कोटींचा खर्च, ४८ कक्ष उपलब्ध राहणार!.अजित पवार यांच्या विमान अपघातातील निधनानंतर पाचव्या दिवशी ज्येष्ठ नेते शरद पवार रविवारी (ता. १) मुंबईकडे रवाना झाले. त्यापूर्वी त्यांनी विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर जेथे अजित पवार यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले, त्या ठिकाणी भेट दिली..प्रतिभाताई पवार याही त्यांच्यासमवेत होत्या. या ठिकाणी आल्यानंतर शरद पवार व प्रतिभाताई पवार काही क्षण भावुक झाल्याचे पाहायला मिळाले. त्या ठिकाणी उपस्थित किरण गुजर यांच्याशी शरद पवार यांनी संवाद साधला व ते मुंबईकडे रवाना झाले. त्यानंतर गुजर यांनी माध्यमांना स्मारकाबाबत माहिती दिली..स्मारक कशा प्रकारचे असेल, हे अद्याप निश्चित नाही, मात्र त्याच्या आराखड्याचे नमुने तयार करून त्यातून एक चांगले स्मारक करण्याबाबत विद्या प्रतिष्ठानच्या सर्व विश्वस्तांना विश्वासात घेऊन चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी नमूद केले..Nagpur News:विदर्भ-मराठवाड्यासाठी हवी रेल्वेची ‘कनेक्टिव्हिटी’; नागपूर-छत्रपती संभाजीनगर थेट रेल्वेसेवा नाही, अर्थसंकल्पात अपेक्षा!.सुनेत्रा पवार यांनी घेतल्या गाठीभेटीउपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी रविवारी (ता. १) बारामतीत ‘सहयोग’ या निवासस्थानी सांत्वनासाठी राज्यभरातून आलेल्यांची भेट घेतली. या वेळी ॲग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टचे चेअरमन राजेंद्र पवार, बारामती सहकारी औद्योगिक वसाहतीचे अध्यक्ष रणजित पवार, पार्थ पवार हेही उपस्थित होते. राज्यभरातून अजित पवार यांचे चाहते पवार कुटुंबीयांच्या सांत्वनासाठी बारामतीत मोठ्या संख्येने येत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.