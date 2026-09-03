Sharad Pawar Latest News : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भातील सुनावणीवर शरद पवारांचे भाष्य, पंतप्रधान मोदी बारामती दौऱ्यावर येणार पवार काय म्हणाले?

Narendra Modi Baramati Visit : शरद पवार यांनी शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवर भाष्य करण्यास नकार देताना, “निकाल येईपर्यंत भाष्य करणं दोघांच्या हिताचं नाही,” असं म्हटलं आहे. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ऑक्टोबरमध्ये बारामतीला येण्याची शक्यता असून, १६ ऑक्टोबरची तारीख संभाव्य असल्याची माहितीही पवारांनी दिली..शरद पवार यांनी शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवर भाष्य करण्यास नकार दिला आहे. “कोर्टाचा निकाल येईल. सुनावणी सुरू आहे, संपलेली नाही. त्याआधी भाष्य करणं दोघांच्या हिताचं नाही. काय असेल ते कळेल,” असं शरद पवार म्हणाले..दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ऑक्टोबर महिन्यात बारामती दौऱ्यावर येण्याची शक्यता आहे. याबाबत बोलताना शरद पवार म्हणाले, “पंतप्रधान येणार आहेत, पण तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही. १६ ऑक्टोबरला ते येण्याची शक्यता आहे.” यावेळी बारामतीतील काही प्रकल्पांबाबत पंतप्रधानांना प्रेझेंटेशन देण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं..Sharad Pawar: ‘उद्योगपतींना कर्जसवलत मिळते, मग शेतकऱ्यांना का नाही?’; शरद पवारांचा सरकारला सवाल.साखरेच्या वाढलेल्या दरांबाबतही पवारांनी चिंता व्यक्त केली. साखरेचे दर वाढले असले तरी त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होत नसल्याचं त्यांनी म्हटलं. उत्पादन खर्च वाढत असताना शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य हिस्सा मिळायला हवा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. तसेच साखर आयात करण्याच्या निर्णयावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला.पावसाने दडी मारल्याने अनेक भागांत पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाल्याचं पवारांनी सांगितलं. संकटग्रस्त नागरिकांना मदत करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याचं आवाहनही त्यांनी केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.