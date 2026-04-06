राष्ट्रावादीच्या मेळाव्यात बॅनरवर शरद पवारांचा फोटो, तर चाकणकर अनुपस्थित; चर्चांना उधाण

बारामतीत अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर पोटनिवडणूक होत आहे. या पोटनिवडणुकीत महायुतीकडून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना उमेदवारी देण्यात आलीय. सुनेत्रा पवार आज उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत. दरम्यान, अर्ज दाखल करण्याआधी राष्ट्रावादी काँग्रेसने मेळाव्याचं आयोजन केलंय. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या या मेळाव्याला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह महायुतीतल्या नेत्यांचीही उपस्थिती होती. सुनील तटकरे, छगन भुजबळ आणि धनंजय मुंडे या मेळाव्यात बोलताना भावूक झाले. Sharad Pawar Photo Sparks Buzz at Rally.राष्ट्रवादीच्या मेळाव्यात पोस्टरवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या फोटोनंतर खासदार शरद पवार यांचा फोटो होता. शरद पवार पक्षाच्या दुसऱ्या कोणत्याच नेत्याचा फोटो त्यावर नव्हता. महायुतीच्या नेत्यांसोबत शरद पवार यांचा फोटो लावल्यानं चर्चांना उधाण आलंय. दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याच्या चर्चा पुन्हा होत आहेत..शरद पवारांनी घेतली राज्यसभेच्या खासदरकीची शपथ; पवार कुटुंबाच्या तीन पिढ्या एकाचवेळी संसदेत.बॅनरवर शरद पवारांच्या फोटोची जितकी चर्चा झाली तितकीच चर्चा राष्ट्रवादीच्या नेत्या रूपाली चाकणकर यांच्या अनुपस्थितीचीही झाली. सुनेत्रा पवार यांच्या पोटनिवडणुकीचा अर्ज भरण्याच्या कार्यक्रमात त्या अनुपस्थित होत्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष म्हणून काम पाहिलेल्या रूपाली चाकणकर यांनी कार्यक्रमाला येणं का टाळलं असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. खरात प्रकरणात राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा आणि महिला प्रदेशाध्यक्षपदाचाही राजीनामा त्यांना द्यावा लागला. यामुळे रुपाली चाकणकर नाराज असल्याचंही म्हटलं जात आहे..जय पवार यांनी जिंकली मनंसुनेत्रा पवार यांच्या समर्थनार्थ बारामतीत आयोजित करण्यात आलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मेळाव्याला कार्यकर्त्यांनी प्रचंड गर्दी केली होती. स्टेजवरही अनेक बड्या नेत्यांची उपस्थिती होती. यावेळी सुनेत्रा पवार यांच्या उमेदवारीच्या समर्थनार्थ झालेल्या मेळाव्यात पुत्र जय पवार हे मंचावर न बसता उभा राहिले. त्यांनी इतर वरिष्ठ आणि ज्येष्ठ नेत्यांना जागा दिली आणि स्वत: एका बाजूला थांबले. खुर्चीवर न बसता मंचावर असणाऱ्या ज्येष्ठ नेत्यांशी आपुलकीने संवाद साधला..सुनेत्रा पवार गहिवरल्यादादा आजही आपल्यात आहेत. बारामतीतला प्रत्येक नागरिक दादांसाठी पांडुरंग होता. त्याच पांडुरंगाची ते सेवा करत होता. त्यांचा अखेरचा श्वासही बारामतीच्या मातीत विसावला. बारामतीतल्या फुला, पानाला, शाळेला, प्रत्येक इमारतीला दादांचा स्पर्श आहे असं म्हणताना सुनेत्रा पवार गहिवरल्या. अजित पवार यांच्या आठवणीत त्यांचा कंठ दाटून आला.