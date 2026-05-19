पिंपळाच्या पानांवरील चित्रमालिकेचे प्रदर्शन

पुणे, ता. १९ : दिवंगत कलाकार श्रीधर कुलकर्णी यांनी पिंपळाच्या पानांवर छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आयुष्यावर आधारित चित्रमालिका चितारली होती. या चित्रमालिकेचे प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे. हे प्रदर्शन २६ ते ३१ मे या कालावधीत सकाळी ११ ते रात्री आठ या वेळेत कोथरूडच्या हॅप्पी कॉलनीतील ‘पु. ना. गाडगीळ अँड सन्स’च्या कलादालनात होणार आहे. या प्रदर्शनाचे उद्‍घाटन ज्येष्ठ लेखिका इंदुमती जोंधळे यांच्या हस्ते २५ मे रोजी सायंकाळी साडेसहा वाजता होणार असल्याची माहिती आयोजक सुकल्प कारंजेकर यांनी दिली.

