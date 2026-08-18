पुणे

बाबासाहेब पुरंदरे यांना रांगोळीतून अभिवादन

बाबासाहेब पुरंदरे यांना रांगोळीतून अभिवादन
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पुणे, त. १८ ः शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या जन्मदिनानिमित्त शिवसृष्टी येथे रांगोळीद्वारे त्यांच्या स्मृतींना अभिवादन करण्यात आले. नागपंचमीला पुरंदरे यांचा तिथीनुसार जन्मदिवस असल्याने दरवर्षी शिवसृष्टी येथे त्यांना अभिवादन करण्यात येते. यंदाही त्यांच्या स्मृतींना उजाळा देण्यासाठी पाच कलाकारांनी पुरंदरे यांचे रांगोळीचित्र साकारले. रांगोळी साकारणारे विराज मगर, श्रीराम महामुनी, नीलम शिवतारे, पूनम पवार आणि स्वप्नील निवंगुणे या कलाकारांचा ‘शिवसृष्टी’तर्फे सत्कार करण्यात आला. याप्रसंगी ‘शिवसृष्टी’चे विश्वस्त अमृत पुरंदरे आणि विनीत कुबेर, कार्यकारी अधिकारी अनिल पवार, प्रमोद साळुंखे, विलास कोळी, अक्षय अरसूल आदी उपस्थित होते.

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