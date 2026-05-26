Pune Vande Bharat Accident Report: पुण्यात 'वंदे भारत'च्या अपघाताचं कारण आलं समोर, अहवालातून धक्कादायक बाब उघड; लवकरच दोषींवर कारवाई

पुणे: संरक्षक रुळात (गार्ड रेल) अधिक अंतर राहिल्याने वंदे भारत एक्स्प्रेसचा पुणे स्थानकाच्या यार्डमध्ये अपघात झाल्याचा अहवाल मध्य रेल्वेच्या चौकशी समितीने दिला आहे. अभियांत्रिकीची चूक झाली असल्याचे वृत्त 'सकाळ'ने ३ मे रोजी प्रसिद्ध केले होते. ते आता खरे ठरले आहे. या प्रकरणातील दोषींवर लवकरच कारवाई होणार असल्याचे सांगण्यात आले..मुंबईहून सोलापूरला जाणाऱ्या 'वंदे भारत एक्स्प्रेस'चा २७ एप्रिलला पुणे स्थानकाच्या यार्डमध्ये अपघात झाला. हा 'वंदे भारत'चा देशातील पहिला अपघात ठरला. रेल्वे प्रशासनाने अपघाताचे कारण शोधण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली. या समितीने प्रारंभिक अहवाल दिला असून, यात ब्लॉकच्या काळात अभियांत्रिकी विभागाकडून चूक झाल्यानेच डब्याचे पुढचे चाक घसरून अपघात झाला असल्याचे म्हटले आहे..का घसरले चाक ?पुणे स्थानकाच्या यार्डमधील डायमंड क्रॉसिंग जवळच्या दोन रुळांमध्ये अंतर वाढल्याने चाकाचे नियंत्रण बिघडले. सुदैवाने या वेळी रेल्वेचा वेग ताशी १० किलोमीटर होता. या वेळी रेल्वेचा वेग जास्त असता, तर अपघाताची तीव्रता वाढली असती..गार्ड रेल म्हणजे काय ?मुख्य रूळांच्या समांतर आणि काही अंतरापर्यंत जे अतिरिक्त रूळ बसवले जातात, त्यांना गार्ड रेल म्हणतात. ते मुख्य रूळांपेक्षा थोडे वेगळे असतात आणि त्यांचा उद्देश गाडीला वेग देणे नसून, सुरक्षितता राखणे हा असतो. रेल्वेचे चाक मुख्य रूळावरून घसरले, तर गार्ड रेलमुळे घसरलेले चाक या दोन रूळांच्या मध्येच अडकून राहते. मोठा अपघात होत नाही..वंदे भारत एक्सप्रेसच्या अपघाताचा प्रारंभिक अहवाल प्राप्त झाला आहे. यात अभियांत्रिकी विभागाच्या चुकीमुळे अपघात झाला असल्याचे म्हटले आहे. अपघाताचा अंतिम अहवाल प्राप्त झालेला नाही.- डॉ. स्वप्नील नीला, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, मध्य रेल्वे, मुंबई.