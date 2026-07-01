पुणे

Pune News: आई-वडिलांवरच अत्याचार! एकुलत्या एक मुलाविरोधात ५८ वर्षीय मातेचा लढा; न्यायालयाचे कडक आदेश..

58-year-old mother files case against only son: व्यसनाधीन मुलाच्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक छळाला कंटाळून ५८ वर्षीय आई न्यायालयात; वारजेतील वृद्ध दांपत्याला मुलापासून तातडीचे पोलिस संरक्षण
Court Orders Protection for Elderly Couple Facing Abuse by Their Only Son

Court Orders Protection for Elderly Couple Facing Abuse by Their Only Son

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : एकुलत्या एक मुलाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आयुष्यभर कष्ट करणाऱ्या आई-वडिलांनाच त्याच्या छळाला सामोरे जावे लागल्याचा धक्कादायक प्रकार वारजे परिसरात समोर आला आहे. व्यसनाधीन मुलाकडून सातत्याने होणाऱ्या शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिक त्रासाला कंटाळून ५८ वर्षीय आईने न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत वारजे माळवाडी पोलिसांना संबंधित दांपत्याला संरक्षण देण्याचे अंतरिम आदेश दिले आहेत.

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