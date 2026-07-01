Pune News: आई-वडिलांवरच अत्याचार! एकुलत्या एक मुलाविरोधात ५८ वर्षीय मातेचा लढा; न्यायालयाचे कडक आदेश..

पुणे : एकुलत्या एक मुलाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आयुष्यभर कष्ट करणाऱ्या आई-वडिलांनाच त्याच्या छळाला सामोरे जावे लागल्याचा धक्कादायक प्रकार वारजे परिसरात समोर आला आहे. व्यसनाधीन मुलाकडून सातत्याने होणाऱ्या शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिक त्रासाला कंटाळून ५८ वर्षीय आईने न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत वारजे माळवाडी पोलिसांना संबंधित दांपत्याला संरक्षण देण्याचे अंतरिम आदेश दिले आहेत..Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...वारजे परिसरात राहणारे देवराम (वय ५३) आणि लक्ष्मी (वय ५८) (नावे बदललेली) यांना प्रणव (वय २८) हा एकुलता एक मुलगा आहे. मुलाच्या शिक्षणासाठी त्यांनी मोठे कष्ट घेत त्याला अभियांत्रिकीपर्यंतचे शिक्षण दिले. मात्र, शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतरही मुलगा कोणत्याही नोकरी किंवा व्यवसायात स्थिरावला नाही. दरम्यान, तो व्यसनाच्या आहारी गेल्याने आई-वडिलांकडे सातत्याने पैशांची मागणी करू लागला. पैसे देण्यास नकार दिल्यास शिवीगाळ, धमक्या आणि मारहाणीचे प्रकार घडत असल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे. मुलाच्या भीतीपोटी या दांपत्याला अनेकदा घराबाहेर पडून मंदिर, उद्यान किंवा रस्त्यावर दिवस घालवावे लागत होते..मुलाने मोबाइलवरील ओटीपीचा वापर करून पालकांच्या नावावर ऑनलाइन ॲपच्या माध्यमातून कर्ज घेतल्याचेही उघड झाले. त्यानंतर लक्ष्मी यांनी ॲड. कमलेश दिवेकर यांच्यामार्फत कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत मुलाविरोधात दावा दाखल करून संरक्षणाची मागणी केली होती. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी पी. बी. पाटील यांच्या न्यायालयाने अर्जदार महिलेची बाजू ग्राह्य धरत तिला आणि तिच्या पतीला मुलापासून संरक्षण देण्याचे आदेश दिले..MGNREGA: मनरेगा लाभार्थ्यांना दिलासा! सिंचन विहिरींचे अनुदान विनाअट देणार, विधानसभेत घोषणा, आमदार कैलास पाटील यांच्या मागणीला यश.त्रास दिल्यास अटकेची कारवाईमुलाने आई-वडिलांकडे पैशाची मागणी करू नये, तसेच त्यांचा शारीरिक अथवा मानसिक छळ करू नये, असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाच्या या आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास पोलिसांना कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यानुसार संबंधित मुलावर तत्काळ अटकेची कारवाई करता येणार असल्याचे ॲड. दिवेकर यांनी सांगितले. कौटुंबिक हिंसाचार कायदा हा केवळ पती-पत्नीमधील वादापुरता मर्यादित नसून, एकाच घरात राहणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीकडून छळ होत असल्यास महिलेला या कायद्यांतर्गत संरक्षण मिळू शकते, असेही त्यांनी नमूद केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.