Pune News: बनावट गॅझेटचा आधार घेत धाकट्या भावाची जमीन हडपली; बारामतीतील धक्कादायक प्रकार, महसूल यंत्रणेच्या हलगर्जीपणातून जमीन घोटाळा

सोमेश्वरनगर : स्वतःचे नाव 'बापूराव' असल्याचे भासवून शासकीय राजपत्रामध्ये (गॅझेट) बदल करत धाकट्या भावाची जमीन हडपल्याचा धक्कादायक प्रकार करंजे (ता. बारामती) येथे उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी नामदेव एकनाथ पिलाणे (रा. करंजे, ता. बारामती)वर वडगाव निंबाळकर पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..बापूराव ऊर्फ तुळशीराम एकनाथ पिलाणे (रा. लपतळवाडी, ता. पुरंदर) यांनी यासंदर्भात फिर्याद दिली आहे. पिलाणे कुटुंबाने करंजे येथे तीन हेक्टर ६९ आर जमीन (गट क्र. २९२) खरेदी केली होती. ही जमीन हनुमंत आणि बापूराव पिलाणे यांच्या नावे होती. .बापूराव आजारपणामुळे बाहेरगावी राहत असल्याचा फायदा घेत, नामदेव पिलाणे यांनी जानेवारी २००९ मध्ये 'बापूराव आणि नामदेव' एकच व्यक्ती असल्याचे बनावट प्रतिज्ञापत्र व गॅझेट तयार केले. या आधारे महसूल दप्तरी नोंद बदलून बापूराव यांच्याऐवजी स्वतःचे नाव लावून घेतले. कौटुंबिक वादातून हा प्रकार समोर आला असून, पोलिस उपनिरीक्षक राहुल साबळे तपास करत आहेत..महसूल यंत्रणेचा हलगर्जीपणानामदेव पिलाणे यांनी ३० जुलै २००९ रोजी बनावट राजपत्र सादर करून नावात दुरुस्तीचा अर्ज दिला होता. मात्र, तत्कालीन तलाठी किंवा मंडल अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांची कोणतीही पडताळणी न करता थेट सातबारा उताऱ्यावर बदल केला. विशेष म्हणजे अर्जात गट क्रमांक २४२ चा उल्लेख असताना प्रत्यक्षात २९२ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली, असेही तक्रारीत नमूद आहे.