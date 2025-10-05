पुणे

Pune Crime: 'तरुणाचा दगडाने ठेचून खून'; वाघोलीतील उबाळेनगर येथील घटना, चार मित्रात बाचाबाची अन्..

Friendship Turns Deadly: बादल अन्वर शेख ( वय २४, रा. लेन नंबर ६, आपले घर सोसायटी, खराडी ) असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. या प्रकरणी राम अशोक गजमल ( वय २६ वर्षे, रा. लोहगाव ) याने पोलिसात फिर्याद दिली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चौघेही खराडी परिसरात राहतात. ते एकमेकांचे मित्र आहे.
Wagholi Crime: Man Brutally Murdered by Friends After Fight

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

वाघोली: चार मित्रात बाचाबाची झाल्यानंतर तिघांनी चौथ्यावर हल्ला केला. प्रथम लोखंडी हत्याराने वार करून नंतर डोक्यात दगड घालून खून केल्याची धक्कादायक घटना  वाघोलीतील उबाळे नगर परिसरात कृष्णा लॉज समोर पहाटे चार वाजण्याच्या सुमारे घडली.

