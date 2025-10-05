Pune Crime: 'तरुणाचा दगडाने ठेचून खून'; वाघोलीतील उबाळेनगर येथील घटना, चार मित्रात बाचाबाची अन्..

वाघोली: चार मित्रात बाचाबाची झाल्यानंतर तिघांनी चौथ्यावर हल्ला केला. प्रथम लोखंडी हत्याराने वार करून नंतर डोक्यात दगड घालून खून केल्याची धक्कादायक घटना वाघोलीतील उबाळे नगर परिसरात कृष्णा लॉज समोर पहाटे चार वाजण्याच्या सुमारे घडली. .UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .बादल अन्वर शेख ( वय २४, रा. लेन नंबर ६, आपले घर सोसायटी, खराडी ) असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. या प्रकरणी राम अशोक गजमल ( वय २६ वर्षे, रा. लोहगाव ) याने पोलिसात फिर्याद दिली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चौघेही खराडी परिसरात राहतात. ते एकमेकांचे मित्र आहे. खराडी परिसरात शनिवारी रात्री त्यांच्यात भांडणे झाली. तेथे भांडणे मिटल्यानंतर चौघे एकाच दुचाकीवरून रात्री तीन वाजण्याच्या सुमारास वाघोली येथील उबाळेनगर परिसरातील कृष्ण लॉज येथे आले..त्यांनी तेथे रूमची चौकशी केली. तुमचे भाडे ऐकल्यानंतर त्यातील दोघांनी रूम घेण्यास विरोध केला. नंतर आम्ही खाली थांबतो असे लॉज वाल्याला सांगून चौघे खाली आले. एक तास त्यांनी गप्पा मारल्या. नंतर त्यांच्यात शिवीगाळ सुरू झाली. यानंतर बाचाबाची सुरू झाली. अक्षय पटेल, मयुर वडमारे, प्रदिप जाधव ( तिघेही रा. खराडी परिसर ) या तिघांनी बादल याच्यावर हल्ला केला. त्याच्यावर तिक्ष्ण हत्याराने वार केले. नंतर त्याचा चेहरा दगडाने ठेचुन त्याचा खून केला. यानंतर ते फरार झाले. लॉजच्या एका कर्मचाऱ्याने ११२ नवर वर कॉल करुन या घटनेची माहिती पोलिसांनी दिली..Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.वाघोली पोलिसांना माहिती मिळताच त्यांनी घटना स्थळावर धाव घेतली. बादल हा लॉज समोर रक्ताच्या थारोळ्यात पडून होता. त्याचा मृतदेह शवविच्छेदनाला पाठविण्यात आला. ही घटना कळताच त्याच्या कुटुंबीयांनी घटनास्थळी येत आक्रोश केला. चौघेही रेकॉर्डवरील गुन्हेगार असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. वाघोली पोलिस ठाण्याचे दोन पथक व गुन्हे शाखेचे दोन असे चार पथक आरोपीच्या शोधार्थ रवाना करण्यात आली आहेत. पुढील तपास वाघोली पोलिस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.