Pune Crime: पुण्यात धक्कादायक प्रकार! वडिलांचे नाव वगळण्यासाठी मुलीच्या कागदपत्रांत फेरफार; पत्नीसह पाच जणांवर गुन्हा

पुणे: मुलीच्या नावापुढे वडिलांचे नाव येऊ नये यासाठी बनावट जन्मदाखला तयार करून त्याच्या आधारे खोटे आधार कार्ड, पॅन कार्ड तयार केले तसेच पासपोर्टसाठी अर्ज करून शासनाची व लोकसेवकांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बँकेत खातेही उघडण्यात आले होते..Heritage Tourism: जुन्या वाड्यांना मिळणार पर्यटनाचा नवा चेहरा! सरकार देणार ४० कोटींपर्यंत अनुदान आणि करसवलतींचा लाभ, काय आहे योजना ?.याप्रकरणी ४१ वर्षीय व्यक्तीने वारजे माळवाडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार त्यांच्या पत्नीसह सासरे आणि इतर नातेवाईक अशा पाच जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हा प्रकार २०२३ ते २४ एप्रिल २०२५ या कालावधीत वारजे येथील मातोश्री इंटरनॅशनल स्कूल परिसरात घडल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे..फिर्यादी आणि त्यांची पत्नी हे दोघेही आयटी अभियंते आहेत. त्यांच्या घटस्फोटाचा खटला न्यायालयात सुरू आहे. त्यामुळे मुलीच्या कागदपत्रांवर पतीचे नाव लागू नये, या उद्देशाने आरोपींनी आठ वर्षीय मुलीचा बनावट जन्मदाखला तयार केला. .Makhan Malai: ना रबडी, ना आईस्क्रीम... तोंडात विरघळणारी सीतापूरची 'मक्खन मलाई' आहे खास का? केसर, खवा अन् सुक्या मेव्याचा अद्भूत मिलाफ.हा दाखला खरा असल्याचे भासवून मुलीचे खोटे आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि नॅशनल पेन्शन स्कीम (एनपीएस) कार्ड तयार करण्यात आले. तसेच शाळेतील तिच्या नावातही बदल करण्यात आला. या कागदपत्रांच्या आधारे स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये खाते उघडण्यात आले आणि पासपोर्ट मिळविण्यासाठीही खोटा अर्ज करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.