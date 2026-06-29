पुणे

Pune Crime: पुण्यात धक्कादायक प्रकार! वडिलांचे नाव वगळण्यासाठी मुलीच्या कागदपत्रांत फेरफार; पत्नीसह पाच जणांवर गुन्हा

Pune divorce dispute fake birth certificate case: घटस्फोटाच्या वादातून मुलीच्या जन्मदाखल्यात फेरफार; बनावट आधार, पॅन, एनपीएस कार्ड तयार करून बँक खाते व पासपोर्टसाठीही खोटा अर्ज
Fake Aadhaar, PAN and Birth Certificate: Five Face Charges in Pune Identity Fraud Case

Fake Aadhaar, PAN and Birth Certificate: Five Face Charges in Pune Identity Fraud Case

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: मुलीच्या नावापुढे वडिलांचे नाव येऊ नये यासाठी बनावट जन्मदाखला तयार करून त्याच्या आधारे खोटे आधार कार्ड, पॅन कार्ड तयार केले तसेच पासपोर्टसाठी अर्ज करून शासनाची व लोकसेवकांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बँकेत खातेही उघडण्यात आले होते.

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