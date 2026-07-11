Pune Crime: पुण्यात धक्कादायक प्रकार! पत्नीशी वादानंतर पतीने घर पेटवले; तीन पाळीव मांजरांचा मृत्यू

पुणे : पत्नीशी झालेल्या वादातून पतीने चक्क घरातील साहित्य पेटवून दिल्याची धक्कादायक घटना सिंहगड रस्त्यावरील सावित्रीबाई फुले वसाहतीत घडली. यामध्ये तीन पाळीव मांजरांचा मृत्यू झाला, तसेच गृहोपयोगी साहित्य जळून भस्मसात झाले. यानंतर पत्नीने पतीविरोधात पोलिसांत धाव घेत गुन्हा दाखल केला..Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.दयानंद कसबे (रा. सावित्रीबाई फुले वसाहत, सिंहगड रस्ता) असे आरोपीचे नाव आहे. याबाबत पत्नी मोहिनी कसबे (वय ३६) यांनी पर्वती पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. मोहिनी आणि त्यांच्या पतीमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून वाद सुरू होते..९ जुलै रोजी रात्री साडेनऊच्या सुमारास त्यांच्यात पुन्हा वाद झाला. वादातून पतीने घरातील साहित्य पेटवून दिले. साहित्याने पेट घेतल्यानंतर मोहिनी घरातून बाहेर पळाल्या. तसेच आरोपी देखील पसार झाला. यामध्ये गृहोपयोगी साहित्य, तसेच मोहिनी यांनी पाळलेल्या तीन पाळीव मांजरांचा मृत्यू झाला. .Organic farming: सेंद्रिय शेतीचा चमत्कार! वेल्ह्यातील आदिवासी शेतकऱ्याच्या झाडाला तब्बल १९ किलोचा फणस; डोंगररानात सेंद्रिय शेतीची झेप...रहिवाशांनी पाणी ओतून आग आटोक्यात आणली. सुदैवाने या घटनेत मोहिनी यांना दुखापत झाली नाही. घटनास्थळी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र सहाणे यांनी भेट दिली. सहायक पोलिस निरीक्षक सुभाष महाले तपास करत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.