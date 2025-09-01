Chhatrapati Mitra Mandal Trust: छत्रपती मित्र मंडळ ट्रस्ट, ३३ वर्षांचा सामाजिक आणि सांस्कृतिक विचारांचा प्रवास

श्री छत्रपती मित्र मंडळ ट्रस्टने १९९२ पासून समाजसेवा, धार्मिक व सांस्कृतिक उपक्रमांची परंपरा जपली आहे. ३३ वर्षांच्या प्रवासात मंडळाने आरोग्य शिबिरे, बेटी बचाव बेटी पढाव, वारकऱ्यांना सेवा, ढोल-ताशा पथक अशा विविध उपक्रमांद्वारे आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. आज हे मंडळ फक्त गणेशोत्सवापुरते मर्यादित नसून समाजातील ऐक्य, संस्कृती आणि सेवा यांचं केंद्र बनलं आहे..Shri Chhatrapati Mitra Mandal Trust: गणेशोत्सव म्हटलं की केशवनगरमधील श्री छत्रपती मित्र मंडळ ट्रस्टचे नाव आवर्जून घेतले जाते. १९९२ साली काही उत्साही तरुणांच्या पुढाकारातून स्थापन झालेलं हे मंडळ आज ३३ वर्षांचा यशस्वी प्रवास पूर्ण करत आहे. सामाजिक कार्य, धार्मिक उपक्रम, सांस्कृतिक परंपरा आणि समाजसेवा या सर्वांचा सुंदर संगम या मंडळाने घडवून आणला आहे..आरोग्य शिबिरांना विशेष महत्त्वमंडळाच्या उपक्रमांत नेहमीच आरोग्य शिबिरांना विशेष महत्त्व दिले गेले आहे. नियमितपणे आयोजित केल्या जाणाऱ्या रक्तदान शिबिरे, मोफत आरोग्य तपासणी शिबिरे, नेत्र तपासणी अशा उपक्रमांमुळे शेकडो नागरिकांना तातडीच्या आरोग्यसेवा उपलब्ध झाल्या आहेत. यामुळे परिसरातील आरोग्य जनजागृतीला चालना मिळाली आहे..समाजजागृतीचा संदेश“बेटी बचाव, बेटी पढाव” हा महत्त्वपूर्ण उपक्रम मंडळाने गेल्या काही वर्षांत यशस्वीरित्या राबवला आहे. मुलींना शिक्षणाच्या संधी मिळाव्यात, समाजात त्यांचं स्थान उंचावावं यासाठी जनजागृती केली जाते. त्याचबरोबर वारकरी संप्रदायातील भाविकांना खाऊ वाटप करून मंडळाने सेवा भावाचे उत्तम उदाहरण घालून दिले आहे..धार्मिक व सांस्कृतिक उत्सवांचे वैभवगणेशोत्सव हा मंडळाचा आत्मा आहे. गणपती सत्यनारायण पूजा, दहीहंडी उत्सव, गणेश जयंतीनिमित्त महाप्रसाद अशा धार्मिक कार्यक्रमांतून मंडळ परिसरातील लोकांना एकत्र आणते. या कार्यक्रमांमुळे केवळ धार्मिकता नाही, तर समाजात एकोपा आणि एकात्मतेची भावना दृढ होते..ढोल-ताशा पथकाची परंपरा मंडळाची खरी शान म्हणजे ढोल-ताशा पथक. स्थापनेच्या सुरुवातीला अवघ्या दोन ढोलांपासून सुरू झालेला हा प्रवास आज ६० ढोलांपर्यंत पोहोचला आहे. या पथकातून तरुणाईला पारंपरिक वाद्यसंस्कृती जपण्याची प्रेरणा मिळाली आहे. प्रत्येक गणेशोत्सवात या पथकाचा गडगडाट केवळ केशवनगरच नाही, तर संपूर्ण पुण्यात आकर्षणाचा विषय ठरतो..आज ३३ वर्षांनंतर मंडळाकडे पाहिलं तर ते फक्त गणेशोत्सव साजरा करणारे मंडळ नाही, तर समाजसेवेचं, संस्कृतीचं आणि एकोप्याचं मोठं कुटुंब बनलं आहे. मंडळाच्या कार्यातून एक संदेश स्पष्ट दिसतो, “सण-उत्सव फक्त आनंदासाठी नसतात, ते समाजाच्या प्रगतीसाठीही असतात.”.श्री छत्रपती मित्र मंडळ ट्रस्टची वाटचाल ही सेवा, संस्कृती आणि सामाजिक जबाबदारी या तीन स्तंभांवर उभी आहे. गेली ३३ वर्षे मंडळाने केलेल्या उपक्रमांनी केवळ परिसराचं नाही, तर पुणेकरांचं मन जिंकलं आहे. पुढील काळातही हे मंडळ आपल्या कार्यातून समाजात नवा उत्साह आणि प्रेरणा निर्माण करेल, यात शंका नाही..FAQsQ1. श्री छत्रपती मित्र मंडळ ट्रस्टची स्थापना कधी झाली?Marathi: मंडळाची स्थापना १९९२ साली झाली.English: The trust was established in 1992.Q2. यंदा मंडळ किती वर्षे पूर्ण करत आहे?Marathi: यंदा मंडळ ३३ वर्षे पूर्ण करत आहे.English: This year, the trust completes 33 years.Q3. मंडळ कोणते प्रमुख सामाजिक उपक्रम राबवते?Marathi: मंडळ रक्तदान शिबिर, आरोग्य तपासणी शिबिर, बेटी बचाव बेटी पढाव आणि वारकऱ्यांना खाऊ वाटप असे उपक्रम राबवते.English: The trust organizes blood donation camps, health check-up camps, Beti Bachao Beti Padhao initiatives, and food distribution for Warkaris.Q4. कोणते धार्मिक आणि सांस्कृतिक उपक्रम आयोजित केले जातात?Marathi: गणपती सत्यनारायण पूजा, गणेश जयंती, दहीहंडी आणि महाप्रसाद हे प्रमुख धार्मिक उपक्रम आहेत.English: Major religious activities include Ganpati Satyanarayan Puja, Ganesh Jayanti, Dahi Handi, and Mahaprasad distribution.Q5. ढोल-ताशा पथकाची खासियत काय आहे?Marathi: सुरुवातीला फक्त २ ढोल होते; आज पथकात ६० ढोलांचा गडगडाट आहे.English: Initially, the troupe had only 2 drums; today, it has grown to 60 powerful drums..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.