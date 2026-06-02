JEE Advanced 2026 : मोठी बातमी! जेईई ॲडव्हान्स्डमध्ये शुभम कुमार देशात पहिला; पुण्याची आरोही मुलींमध्ये अव्वल

पुणे : देशभरातील भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेतील (आयआयटी) प्रवेशासाठी घेतलेल्या ‘जेईई ॲडव्हान्स्ड’ परीक्षेचा निकाल आयआयटी रूडकीतर्फे जाहीर करण्यात आला. देशभरातील ५६ हजार ८८० विद्यार्थी परीक्षेत पात्र ठरले आहेत. आयआयटी दिल्ली झोनमधील शुभम कुमार हा ३६० पैकी ३३० गुण मिळवून देशात प्रथम आला,.Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.तर पुण्याची आरोही देशपांडे ३६० पैकी २८० गुण मिळवीत मुलींमध्ये देशात पहिली ठरली. देशभरातील पहिल्या दहा क्रमांकामध्ये (टॉप दहा) आयआयटी मुंबई झोनमधील बी जयकृष्ण श्रीनिवास याने ३६० पैकी ३१४ गुणांसह सहाव्या, तर कनिष्क जैन याने ३१३ गुण मिळवून आठवा क्रमांक पटकावला..पुण्यातील लोकसेवा ई-स्कूलमध्ये आठवीपर्यंत शिक्षण घेतले. आठवीनंतर कोटा येथे स्थलांतरित झाले. सातत्यपूर्ण अभ्यासाने हे यश मिळाले. मला आयआयटी मुंबई येथून संगणक अभियांत्रिकीचे शिक्षण घ्यायचे आहे. - आरोही देशपांडे, मुलींमध्ये पहिली रँक मिळविलेली विद्यार्थिनी.निकाल दृष्टिक्षेपाततपशील नोंदणी केलेले विद्यार्थी परीक्षा दिलेले पात्र ठरलेलेविद्यार्थी १,४४,२७६ १,३९,१३१ ४६,७७३विद्यार्थिनी ४३,११२ ४०,५६२ १०,१०७तृतीयपंथी ०१ ०१ ००.Ujani Temple: उजनीतील प्राचीन स्थापत्यकलेचा वारसा पुन्हा उजेडात; पाणी साठा घटल्याने पळसनाथ मंदिराचे दर्शन, पाच दशकांनंतरही सुस्थितीत.देशातील‘टॉप ५’शुभम कुमार : ३३०कबीर छिल्लर : ३२९जतिन चहार : ३१९मोहित शुक्ला : ३१९कुची संदीप : ३१८ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.