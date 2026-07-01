Pune Crime: 'Sorry Mummy' मेसेजनंतर खळबळ! 'ज्युस घेऊन येते' म्हणत घराबाहेर पडलेली अल्पवयीन बेपत्ता; चुलत भावावर गुन्हा

उरुळी कांचन : टिळेकरवाडी (ता. हवेली) येथे 'ज्युस' घेऊन येते असे सांगून घराबाहेर पडलेल्या एका अल्पवयीन मुलीला फूस लावून पळवून नेल्याप्रकरणी चुलत चुलत भावावर उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.याप्रकरणी मुलीच्या आईने उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.त्यानुसार नात्यातीलच चुलत चुलत भावावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी... पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार फिर्यादी हे टिळेकरवाडी परिसरात शेतात मजुरीचे काम करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात.गुरुवारी दुपारी दोन वाजण्याच्या सुमारास हे दांपत्य शेतात काम करत असताना,त्यांच्या लहान मुलीने फोन करून सांगितले की,मोठी बहीण ही दुपारी एक वाजता ज्युस आणायला जाते असे सांगून घरातून निघून गेली आहे,.मात्र ती अजून परतली नाही असे सांगितले हे ऐकून आई-वडिलांनी तात्काळ घर गाठून मुलीचा टिळेकरवाडी,खामगाव टेक,उरुळी कांचन गाव व नातेवाईकांकडे शोध घेतला,मात्र ती कुठेही मिळून आली नाही.दरम्यान,त्याच रात्री सव्वा अकरा वाजण्याच्या सुमारास मुलीच्या आईच्या मोबाईलवर एका अज्ञात नंबरवरून इंग्रजीत ('Sorry Mummy')स्वारी मम्मी असा मेसेज आला..MGNREGA: मनरेगा लाभार्थ्यांना दिलासा! सिंचन विहिरींचे अनुदान विनाअट देणार, विधानसभेत घोषणा, आमदार कैलास पाटील यांच्या मागणीला यश.आईने आणि कुटुंबीयांनी त्या मोबाईल नंबरची खात्री केली असता,सदर नंबर हा त्यांच्याच नात्यातील चुलत भावाचा असल्याचे निष्पन्न झाले.त्यानेच कशाचे तरी आमिष दाखवून, फुस लावून पळवून नेल्याचा संशय मुलीच्या आईने व्यक्त केला आहे.अल्पवयीन मुलीला तिच्या कायदेशीर पालकांच्या संमतीशिवाय पळवून नेल्याप्रकरणी उरुळी कांचन पोलिसांनी या प्रकरणी दखल घेत तपास यंत्रणा गतिमान केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.