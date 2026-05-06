Pune News: ‘एमपीएससी’ भरतीला अचानक स्थगिती; सरकारी अभियोक्ता पदांवर वकिलांचा संताप, राजकीय हस्तक्षेपाचा आरोप..

पुणे: राज्य शासनाने नुकत्याच काढलेल्या परिपत्रकाद्वारे 'अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता' (गट अ) पदांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) सुरू असलेली भरती प्रक्रिया अचानक स्थगित केली आहे. त्यामुळे राज्यातील वकिलांमध्ये नाराजी पसरली आहे..स्थगितीच्या निर्णयामागे राजकीय मर्जीतील व्यक्तींना संधी देण्याचा हेतू असल्याचा आरोप वकील संघटनांनी केला आहे. हा निर्णय पारदर्शक व गुणवत्ताधारित भरती प्रक्रियेवर घाला घालणारा असल्याची भावना सरकारी वकिलांनी व्यक्त केली आहे. या भरती प्रक्रियेची पार्श्वभूमी न्यायालयीन आदेशांशी निगडित आहे. .सर्वोच्च न्यायालयाने एक दिवाणी याचिका आणि त्यानंतरच्या अवमान याचिकांमध्ये स्पष्ट निर्देश दिले होते की, सरकारी अभियोक्ता संचालनालयातील पदे पदोन्नती व थेट भरती अशा ५०:५० प्रमाणात भरली जावीत. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयानेही १९९७च्या नियमांनुसारच भरती करण्याचे आदेश दिले होते. शासनाने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती; मात्र तेथेही दिलासा न मिळाल्याने अखेर 'एमपीएससी'मार्फत भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली..स्थगितीच्या निर्णयाचा फटका विधी अभ्यासक्रमाचे अनेक विद्यार्थी आणि वकिलांना बसणार आहे.- परीक्षेची तयारी करत असलेला विद्यार्थी.सरकारी वकील संघटनांच्या मागण्यास्थगिती आदेश तत्काळ रद्द करावा'एमपीएससी'मार्फत होणारी परीक्षा नियोजित वेळेतच घेण्यात यावीपदोन्नतीचा ५० टक्के कोटा त्वरित भरून सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्यांना न्याय द्यावा.