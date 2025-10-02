पुणे

Maharashtra Sugar Season: 'साखर हंगामला दिवाळीनंतर सुरुवात'; शेतकरी, ऊसतोड मजूर, कारखान्यांच्यादृष्टीने समाधानकारक निर्णय..

Maharashtra Sugar Season Post-Diwali: कर्नाटकमधील हंगामही एक नोव्हेंबरलाच सुरू होणार आहे. मागील वर्षी कर्नाटकचे कारखाने लवकर सुरू झाले. त्यामुळे सीमाभागातील उसाची पळवापळवी झाली. परिणामी सीमाभागातील कारखान्यांकडून हंगाम लवकर सुरू करण्याची मागणी झाली होती.
Post-Diwali sugarcane crushing season brings relief for farmers, cane cutters, and sugar mills in Maharashtra.

सकाळ वृत्तसेवा
सोमेश्‍वरनगर/पुणे: राज्य सरकारच्या मंत्री समितीने नवा साखर हंगाम एक नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यभरातील अतिवृष्टीच्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकरी, ऊसतोड मजूर व कारखाने या सर्वांच्यादृष्टीने हा निर्णय समाधानकारक ठरला आहे. त्यामुळे दिवाळी होताच साखर कारखान्यांच्या हंगामाच्या प्रारंभाची लगबग सुरू होईल.

