Sunetra Pawar Beed Pune district : उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे पुणे आणि बीडचे पालकत्व, शासन निर्णय जारी

Sunetra Pawar latest political update : उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची बीड आणि पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री म्हणून नियुक्ती झाली आहे. अजित पवार यांच्या निधनानंतर या दोन जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी कुणाकडे जाणार? याची राजकीय चर्चा सुरू झाली होती. बीड आणि पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदाचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला आहे. बीड आणि पुण्याचे पालकत्व आजपासून सुनेत्रा पवार यांच्याकडे राहणार आहे..महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची पुणे आणि बीड जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रीपदी नियुक्ती करण्यात आली. राज्य सरकारकडून याबाबत अधिकृत आदेश जारी करण्यात आला आहे. पुणे हा राज्यातील महत्त्वाचा औद्योगिक, शैक्षणिक आणि प्रशासकीय जिल्हा असून बीड जिल्हा दुष्काळग्रस्त व विकासाच्या दृष्टीने संवेदनशील मानला जातो..Ajit Pawar Praful Patel Statement : सुनेत्रा पवार यांचे नेतृत्व, अजित दादांच्या आठवणी; आगामी राष्ट्रवादीची वाटचाल प्रफुल्ल पटेलांनी सगळंच सांगितलं.या दोन्ही जिल्ह्यांची जबाबदारी सुनेत्रा पवार यांच्याकडे देण्यात आल्याने विकासकामांना गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. पवार यांच्या नियुक्तीमुळे पुणे व बीड जिल्ह्यातील राजकीय आणि प्रशासकीय घडामोडींना नवे वळण मिळण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.