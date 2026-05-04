Sunetra Pawar record victory : सुनेत्रा पवार देशात सर्वाधिक मताधिक्य मिळवणाऱ्या ठरल्या आमदार, बारामतीचा आतापर्यंतचा निकाल घ्या जाणून

Baramati by-election result 2026 : बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सुनेत्रा पवार यांनी ऐतिहासिक विजय नोंदवत देशाच्या राजकीय पटलावर नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. त्यांनी तब्बल २ लाख १८ हजार ९३० मतांच्या प्रचंड आघाडीसह विजय मिळवत देशातील सर्वाधिक मताधिक्य मिळवणाऱ्या आमदाराचा मान पटकावला..या विजयासह त्यांनी उत्तर प्रदेशातील आमदार सुनील शर्मा यांचा २०२२ मधील २ लाख १४ हजार ८३५ मतांच्या आघाडीचा विक्रम मोडीत काढला. विशेष म्हणजे, हा विक्रम मोडण्यासाठी सुनेत्रा पवार यांना एकूण मतदानांपैकी सुमारे ५५ टक्के मतांची आवश्यकता होती, जी त्यांनी सहज पार केली..बारामती हा पारंपरिकदृष्ट्या पवार कुटुंबाचा बालेकिल्ला मानला जातो. यापूर्वी या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व अजित पवार यांनी अनेक वेळा केले आहे. मात्र, यंदाच्या पोटनिवडणुकीत सुनेत्रा पवार यांनी केवळ विजयच मिळवला नाही, तर मताधिक्याचा नवा उच्चांक गाठत मतदारांचा प्रचंड विश्वास संपादन केला..Sunetra Pawar Emotional Post : बारामती पोटनिवडणूक निकालावर सुनेत्रा पवार यांची भावनिक पोस्ट; अजित दादांचे नाव घेत म्हणाल्या..., 'दादांवर प्रेमकरणाऱ्यांना विनंती'.पूर्वीच्या निवडणुकांचा आढावाबारामती विधानसभा मतदारसंघातील मागील काही निवडणुकांची आकडेवारी पाहता, मतदारांचा वाढता सहभाग आणि पवार कुटुंबावरील विश्वास स्पष्ट दिसून येतो.२०२४ : मतदान ७१.८६ टक्के; विजयी उमेदवार अजित पवार — १,८१,१३२ मतं; मताधिक्य १,०१,०००२०१९ : मतदान ७० टक्के; विजयी उमेदवार अजित पवार — १,९५,६४१ मतं; मताधिक्य १,६५,२६५२०१४ : मतदान ७३.६९ टक्के; विजयी उमेदवार अजित पवार — १,५०,५८८ मतं; मताधिक्य ८९,७९१२००९ : मतदान ६८ टक्के; विजयी उमेदवार अजित पवार — १,२८,५४४ मतं; मताधिक्य १,०२,७९७या पार्श्वभूमीवर, सुनेत्रा पवार यांनी मिळवलेले २ लाखांहून अधिक मताधिक्य हे केवळ स्थानिक नव्हे, तर राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेचा विषय ठरले आहे..राजकीय वर्तुळात चर्चासुनेत्रा पवार यांच्या या विक्रमी विजयामुळे राज्यातील तसेच देशातील राजकीय समीकरणांवरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. बारामतीतील मतदारांनी दिलेला हा कौल पवार कुटुंबाच्या नेतृत्वावर असलेल्या विश्वासाचा पुनरुच्चार मानला जात आहे. एकूणच, बारामती पोटनिवडणूक ही केवळ विजयापुरती मर्यादित न राहता, विक्रम आणि राजकीय संदेश देणारी ठरली आहे.