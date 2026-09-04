पुणे

Sunetra Pawar: ‘दादांच्या जाण्यावर राजकारण करू नका’; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांचा सुप्रिया सुळेंना नाव न घेता टोला, ‘वस्तुस्थिती जाणून घ्यायची आहे’

Sunetra Pawar Says Do Not Politicize Ajit Pawars Death: अजितदादांच्या जाण्यावर राजकारण नको, मीडिया ट्रायल थांबवावी; वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी सुनेत्रा पवारांचा पाठपुरावा, चौकशीवर केंद्र व राज्य नेतृत्वावर पूर्ण विश्वास
DCM Sunetra Pawar

DCM Sunetra Pawar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: ‘‘अजित पवार यांच्या जाण्याने निर्माण झालेली पोकळी आणि कोसळलेले दुःख काय आहे, हे माझ्या आणि माझ्या मुलांपेक्षा अधिक कोणाला माहीत असणार,’ असे सांगून, ‘त्यामुळे आम्हाला काही वाटत नाही किंवा आम्ही काहीच करत नाही, असा समज करून घेण्याचे कारण नाही.

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