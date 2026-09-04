Sunetra Pawar: ‘दादांच्या जाण्यावर राजकारण करू नका’; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांचा सुप्रिया सुळेंना नाव न घेता टोला, ‘वस्तुस्थिती जाणून घ्यायची आहे’

पुणे: ‘‘अजित पवार यांच्या जाण्याने निर्माण झालेली पोकळी आणि कोसळलेले दुःख काय आहे, हे माझ्या आणि माझ्या मुलांपेक्षा अधिक कोणाला माहीत असणार,’ असे सांगून, ‘त्यामुळे आम्हाला काही वाटत नाही किंवा आम्ही काहीच करत नाही, असा समज करून घेण्याचे कारण नाही. .Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला.दादांच्या जाण्याबाबत सर्वांनाच वस्तुस्थिती जाणून घ्यायची आहे आणि त्या दृष्टीने आम्ही पाठपुरावा करत आहोत,’’ असे स्पष्टीकरण उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी गुरूवारी दिले. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ‘माझा भाऊ गेला आणि काही आमदार सत्ता भोगत आहेत,’ अशी टीका केली होती. .या टीकेसंदर्भात पत्रकारांनी विचारणा केली असता, सुनेत्रा पवार यांनी हे स्पष्टीकरण दिले. ‘‘अजितदादांच्या जाण्याने संपूर्ण महाराष्ट्रासह आमच्यावर आकाश कोसळले आहे. दादांच्या आई, त्यांची मुले आणि माझ्यापेक्षा हे दुःख कोणाला जास्त असणार? दादांच्या जाण्यावर कोणीही राजकारण करू नये आणि वारंवार माध्यमांसमोर जाऊन ‘मीडिया ट्रायल’ चालवू नये,’’ असा टोलाही पवार यांनी खासदार सुप्रिया सुळे यांचे नाव न घेता लगावला. .Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.तसेच या संदर्भात सुरू असलेल्या चौकशीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व तपास यंत्रणांवर आपला पूर्ण विश्वास असल्याचे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.